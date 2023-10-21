贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起

以備有即將明年通車的深中通道效應的中山贏家花園，正以現樓推售，單位建築面積由81平方米起，售價約￥53萬起。

項目位於中山市博愛路與逸仙路交滙處，佔地面積約4.5萬平方米，建築面積達15萬平方米。物業為

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