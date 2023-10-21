贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 置業家居 2023/10/21 分享： 分享： 以備有即將明年通車的深中通道效應的中山贏家花園，正以現樓推售，單位建築面積由81平方米起，售價約￥53萬起。 項目位於中山市博愛路與逸仙路交滙處，佔地面積約4.5萬平方米，建築面積達15萬平方米。物業為 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 2023/10/14 華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 2023/09/02 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 2023/08/26 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 2023/08/12 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 2023/07/15 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 人民幣 樓價 物業 深圳 低水 港珠澳大橋 中山 深中通道 太陽城