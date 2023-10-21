倫敦Robertson Apartments, Eastman Village綠化空間充足 提供1房至3房 $348萬入場 置業家居 2023/10/21 分享： 分享： 英國倫敦生活及教育配套完善，吸引不少港人移居或前赴升學。名校林立的哈羅區，最新有樓花項目Robertson Apartments在港推售，備有46伙1房至3房單位，當中1房戶折合入場價約$348萬港元 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 吉隆坡twentyfive7逾3,000呎5房大戶 連車位僅售$386.3萬起 2023/10/14 吉隆坡twentyfive7逾3,000呎5房大戶 連車位僅售$386.3萬起 倫敦Vabel Lawrence戶戶連精緻裝潢 1房$425.5萬入場 2023/10/07 倫敦Vabel Lawrence戶戶連精緻裝潢 1房$425.5萬入場 倫敦Skyline Collection, Bermondsey Heights 戶戶享360度市景 1房入場價$488萬起 2023/09/30 倫敦Skyline Collection, Bermondsey Heights 戶戶享360度市景 1房入場價$488萬起 吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 2023/09/23 吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 2023/09/16 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 英國 倫敦 海外物業 英鎊