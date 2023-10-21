塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位 副刊版 2023/10/21 分享： 分享： 擅長以手繪電影明星及藝人海報備受讚賞的插畫家塵阿力，近日跟油麻地一間開業幾十年的茶餐廳聯乘合作《留下雅座》，展出多幅特別繪製的港產片明星，由張國榮、張曼玉到新世代的姜濤、ERROR等，展期至明年1月， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 周末好去處 最新專欄文章 更多 入住摩星嶺青年旅舍 112元起享無敵維港夜景！ 2019/11/02 入住摩星嶺青年旅舍 112元起享無敵維港夜景！ 黃金海岸啤酒節回歸！$350套票飲啤酒食豬手玩遊戲 2019/10/04 黃金海岸啤酒節回歸！$350套票飲啤酒食豬手玩遊戲 首度來港！城大展出 免費睇達文西12幅手繪真跡 2019/09/20 首度來港！城大展出 免費睇達文西12幅手繪真跡 【中秋2019】3大中秋綵燈會 維園欣賞手紮金龍綵燈 2019/09/12 【中秋2019】3大中秋綵燈會 維園欣賞手紮金龍綵燈 【中秋節2019】秋日文化祭回歸！設浴衣體驗、許願水燈、巨型月亮 2019/09/06 【中秋節2019】秋日文化祭回歸！設浴衣體驗、許願水燈、巨型月亮 美食 展覽 姜濤 好去處 張國榮 鄭伊健 張曼玉 阿飛正傳