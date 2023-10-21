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塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位

副刊版 2023/10/21

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擅長以手繪電影明星及藝人海報備受讚賞的插畫家塵阿力，近日跟油麻地一間開業幾十年的茶餐廳聯乘合作《留下雅座》，展出多幅特別繪製的港產片明星，由張國榮、張曼玉到新世代的姜濤、ERROR等，展期至明年1月，

...

欄名 : 周末好去處

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