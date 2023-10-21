港健兒亞運佳績 激勵青年發掘潛能

香港體壇成就有賴運動員們的努力奮鬥。過去十年，我們不少有才華和潛能的運動員在各種體育領域上默默耕耘，取得了上好的成績，包括田徑、羽毛球、獨木舟、單車、龍舟、電子競技、馬術、擊劍、高爾夫、柔道、空手道、賽艇、七人欖球、帆船、壁球、游泳、乒乓球、網球、保齡球、三項鐵人、滑浪風帆、武術和象棋等項目。

奪8金16銀29銅 破歷屆紀錄

近日在杭州圓滿舉辦的第十九屆亞運會更進一步推廣市民大眾對運動的關注，香港代表取得優異成績，包括8金16銀29銅共53面獎牌，位列獎牌榜第12位，獎牌數目和運動項目均打破歷屆紀錄。

如此佳績正好為廣東、香港、澳門三地於2025年聯合承辦的第15屆全國運動會為我們提供了良好平台，亦凸顯了體育對大灣區的重要性。

舉辦大型體育賽事對推動經濟有一定效益，不但可以增加社會收入、創造就業機會、帶動旅遊業、貿易，甚至對外交關係也起到正面作用。多年來，香港國際七人欖球賽已成為全球七人欖球賽不可或缺的一部分，既向國際展示香港的魅力，也吸引世界各地的球隊和球迷來港。

預計明年落成的啟德體育園乃本港重要的發展項目，將有助提升我們成為區內舉辦頂級體育盛事的地區之一。耗資約319億元的體育園項目不但展示我們對體育基礎設施作出重要投資，也顯示政府對體育運動的承諾。

啟德體育園 助舉辦頂級盛事

體育園佔地約28公頃，配有先進設施，包括可容納五萬名觀眾的主場館，而開合式上蓋和靈活的草坪系統有利在不同天氣下都能舉辧運動賽事；室內體育館可容納約一萬名觀眾、公眾運動場則容納約五千名觀眾。除了舉辦大型體育賽事外，體育園還提供額外的社區設施，為市民提供休憩及體育場地，提高市民對運動的參與度。政府在去年的施政報告中提出多項推動體育發展的措施，包括制定體育及康樂設施十年發展藍圖。立法會已批准了21項工程項目，共涉及約106億元。

增學生運動興趣 撥經費支持

經常運動尤其自幼開始養成運動習慣有助提高健康水平，對個人及社會都至關重要。我們亦應鼓勵年輕人向有興趣的運動項目投入發展，發掘自己的潛能和發展核心技巧，或許將來能為香港體壇取得驕人成績。

要發掘新一代的運動員，我們需要先從學校提升體育素質，推動學生們對運動的興趣動力，至少讓同學們保持恒常運動習慣。然而，在香港仍有不少學校和家長傾向追求學術成績，不太願意讓孩子多花時間在體育活動上，忽略了體育活動對個人全面發展有正面價值。

文化體育及旅遊局向立法會提交的文件顯示，政府在2023/24年度投放在推動體育發展的預算開支近74億，較五年前的52億元增加約42%；當中大部分用於推廣普及體育方面，佔整體開支逾80%。其中一個例子為普及體育計劃。康文署計劃於2023-24年度舉辦約37,000項活動，預計有230萬人次參加。

也有不少意見認為，本地體育總會需要更多經費資助以提高體育專業化。

為了實現這目標，每個會的理事機構都應該按最高的專業管治標準、問責標準和具透明度的運作。康樂及文化事務署在2023-24年度向62個體育總會及43個體育團體提供約6.10億元的資助。若要讓業餘愛好者提升至專業運動員水平則可能要投放更多資源才可能達至預期效果。

一些受到大眾歡迎的運動，例如足球或有更多理由進行檢視以增加其資助。我們的足球隊在今次杭州亞運會歷史性取得男子足球第四名，激起了本地球迷的熱情。另一方面，賽馬會優秀運動員獎勵計劃將向港隊在亞運中得獎運動員提供約3,250萬元現金獎勵。

體育有着獨特的魅力，就像是通用語言，可以團結人民和社會。得到政府持續的大力支持，香港運動成績亦見不斷上升。除了財力支持，更要有堅毅努力的運動員、相關機構的支援、以至社會的支持，才能取得如斯成功。

▲ 杭州亞運香港代表隊取得優異成績，包括8金16銀29銅共53面獎牌，獎牌數目和運動項目均打破歷屆紀錄。（新華社資料圖片）