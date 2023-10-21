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加快打造盛事之都 提振日夜經濟

評論 2023/10/21

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近期，香港鬧得熱烘烘的議題，「夜繽紛」肯定是其中一環。筆者早前曾經去到灣仔「海濱藝遊坊」考察，並與一群街坊登上維港夜遊船觀賞港九兩岸景色。「海濱藝遊坊」的人流尚算可以，但附近的交通配套和對商販的支援仍嫌不足有待完善，但只維持數天的夜市，對能否長遠推動晚間人流作用不大。

較令筆者慨嘆的是，多年未有在船上仔細欣賞維港夜景，趁有機會便再次欣賞已經推出多年的「幻彩詠香江」，可惜的是世界不斷進步，技術時刻演進，「幻彩詠香江」十多年來卻沒有多大改變，新意和色彩勻欠奉，比很多內地城市不如。

筆者進一步觀察，發現維港兩岸相對以往顯得黯淡無光，港島沿岸大廈和九龍尖沙咀的頂樓大型燈光廣告愈來愈少，過往霓虹燈牌林立，富有香港特色的繁盛景象有所褪色。大型廣告變得黯淡，顯示香港經濟不是太好，連主體經濟都下滑，又如何可以「夜繽紛」起來？這是值得特區政府、從政者和商界深思的問題！

幻彩詠香江欠新意 宜重高增值

最近公布的出入境數據顯示，港人北上消費蔚然成風，內地人南下的數字增幅卻未能有效推動和彌補離港港人的消費額，使本地的餐飲和娛樂行業叫苦連天。雖然特區政府和業界已經正視問題，並嘗試推出措施，但未能完全對症下藥。始終香港成本高價錢貴是不爭的事實，重點應該放於「物有所值」，香港強調的一向是服務質素、出品質素和優質體驗，如果市民和遊客可以為一頓精緻晚餐或一次水療服務感到「性價比高」，自然不會介意以較高價錢換來更佳體驗。

香港和深圳以至澳門、大灣區和外國的競爭，不應在於價格，而是獨一無二的體驗，比方說我們中上環和蘇豪區，一向是中西合璧華洋共處的模範區，體現駐港外國人和曾在外國居住港人的生活方式，有很多不同國家風味餐館酒館，素來吸引不少內地、韓國和東南亞遊客。又例如我們擁有最高度集中的城市群，同時在一小時內便能去到世界級的郊野或海岸公園，更有大量優質海灘和富有特色的離島，這些都應該要大力向全世界推廣，說好香港旅遊故事。如果放着香港的優質獨特旅遊資源不用，而把重點放在較低增值的夜市和地攤經濟，或許是捉錯用神，未有好好利用自身優勢。

爭辦國際體育盛事 團結社會

其實香港夜經濟不振是表象，日間主體經濟下滑才是根本。香港經濟在經歷暴亂和疫情後，加上地緣政治緊張，的確出現內傷，樓市股市低迷，消費萎靡，部分市民失去樂觀態度，有人選擇離開。當主體經濟都搞不好，晚上出來消費的人又怎會多？

筆者認為，香港目前的問題癥結之一在於市民和商界對未來前景信心不足，光憑特區政府和各界說好香港故事並未足夠。應該讓大眾和中外商界，深切體會到香港回復穩定，並且已經回歸以經濟建設為中心，聚精會神謀發展的道路，讓社會焦點不再經常放在政治議題上，而多點關注經濟發展。

歷史上香港曾經出現過多次危機，在1967年和1989年出現社會不安後，政府都有多項大型和具前瞻性的政策，例如十年建屋計劃、地鐵建設、玫瑰園工程等，去讓全社會恢復信心，令國際社會知道香港前景依然光明。所以筆者認為，趁港隊在亞運再取佳績，目前也是時候令香港重拾盛事之都的形象，不妨大膽爭取各項國際最富盛名的大型體育賽事在港舉行，借體育盛事團結香港社會和市民，並可讓大家確認香港前途光明，是我們永遠的安樂窩，國際社會也可以重新認識香港，肯定香港，認可香港的獨特作用和地位。

筆者相信國際大型賽事將可提振整個社會和國際間的的香港的信心，香港的國際金融中心地位和內部經濟活動得以有鞏固和復甦的機會！

維港兩岸過往霓虹燈牌林立，現在相對顯得黯淡無光，富有香港特色的繁盛景象有所褪色。（資料圖片）

撰文 : 何敬康 立法會議員、新民黨中委、廣東省政協委員

欄名 : 評論

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