中國經濟料漸入佳境 仍存三挑戰

隨着中國在2022年底調整防疫政策，市場起初預期中國經濟將經歷高速復甦。但是，上半年出台的經濟數據低於預期，再加上房地產表現難盡如人意，市場態度又趨於謹慎。不過，日前公布的資料顯示，中國的經濟活動已經出現明顯改善。總體上，2023年第三季度GDP增速達到4.9%，高於市場預期。

家庭消費續撑經濟

與上半年不同，中國三季度的商品消費顯著復甦。社會消費品零售總額同比增速從7月份的1.0%加速至9月份的4.6%，製造業投資增速也從1至7月份的同比5.7%升至1至9月份的同比6.2%。9月份製造業採購經理人指數（Purchasing Managers' Index，PMI）也升至50.2，踏入了擴展區間。

經濟超預期的另一個支撑性因素是家庭消費傾向的增強。平均的家庭消費傾向從2022年第三季度的66.6%上升至2023年第三季度的69.8%。

外需乏力 明年地產望改善

外需方面，9月份中國進口和出口增速仍然為負，但幅度有所放緩。此外，中國的貿易順差仍然很高，對中國的GDP經濟增長做出了積極貢獻，在這種情況下，地緣政治風險仍需密切關注。

盡管經濟回升勢頭令人鼓舞，但仍有3個方面的潛在風險。首先，房地產固定資產投資從6月份的-7.9%繼續小幅下滑至9月份的-9.1%，印證市場對房地產（包括地方政府財政）潛在外溢效應的擔憂。其次，居民消費價格指數（Consumer Price Index，CPI）仍徘徊在0%左右，體現了可能的需求的停滯。第三，中國與西方的地緣政治關係仍然令人擔憂，尤其是在美國決定加強對中國的出口管制之後。

鑑於第三季度增長數據超出預期，我們預計這一勢頭將會持續到年底，我們將2023年全年GDP增長預測從之前的5%上調至5.2%。2024年，房地產市場可能會略有改善，那麼其對增長的拉動作用將高於2023年。然而，外部環境的不確定也帶來挑戰。如果2024年出口勢頭無法回升，製造業活動可能面臨更大的壓力。在此背景下，我們維持2024年GDP的增長預測為4.5%。

▲ 內地9月份製造業採購經理人指數升至50.2，經濟活動出現明顯改善。（新華社資料圖片）