俄烏戰火早埋伏綫 揭3大原因 國際版 2023/10/21 分享： 分享： 作者指從普京在2014年下令侵佔克里米亞開始，已不再有動力撤出烏克蘭。 俄烏戰爭已超過600日，各方一直致力斡旋，但仍未有止戰迹象。歐盟成員國外長本月初在烏克蘭首都基輔開會時，提議未來向烏克蘭提供價值 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 歐盟前外交代表揭 俄烏戰爭早埋伏綫 2023/10/20 歐盟前外交代表揭 俄烏戰爭早埋伏綫 以巴逾百年衝突 英美插手澆油？ 2023/10/14 以巴逾百年衝突 英美插手澆油？ 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 2023/10/13 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？ 2023/10/07 「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？ 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 2023/10/06 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 歐盟 軍事 普京 克里米亞 外交 歐元