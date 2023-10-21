  • 24°C
香港時間 : 20231021日 (週六) 02:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄烏戰火早埋伏綫 揭3大原因

國際版 2023/10/21

分享：

分享：

作者指從普京在2014年下令侵佔克里米亞開始，已不再有動力撤出烏克蘭。

俄烏戰爭已超過600日，各方一直致力斡旋，但仍未有止戰迹象。歐盟成員國外長本月初在烏克蘭首都基輔開會時，提議未來向烏克蘭提供價值

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

最新專欄文章 更多

歐盟前外交代表揭 俄烏戰爭早埋伏綫
2023/10/20
歐盟前外交代表揭 俄烏戰爭早埋伏綫
以巴逾百年衝突 英美插手澆油？
2023/10/14
以巴逾百年衝突 英美插手澆油？
巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景
2023/10/13
巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景
「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？
2023/10/07
「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？
《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛
2023/10/06
《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛
俄羅斯 烏克蘭 戰爭 歐盟 軍事 普京 克里米亞 外交 歐元

上一篇文章

全取下議院補選兩席 英工黨冀重繪政治版圖

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？