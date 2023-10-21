俄烏戰火早埋伏綫 揭3大原因

作者指從普京在2014年下令侵佔克里米亞開始，已不再有動力撤出烏克蘭。

俄烏戰爭已超過600日，各方一直致力斡旋，但仍未有止戰迹象。歐盟成員國外長本月初在烏克蘭首都基輔開會時，提議未來向烏克蘭提供價值

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