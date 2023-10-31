市建局培植九龍城「潮」「泰」社區 提升居民生活質素 推廣歷史文化

潮州、泰國居民扎根九龍城數十載，地區經過年月洗禮，要提升居民生活質素，在不同方面都需要作出更新。市建局近年以「融合策略」推動九龍城的市區更新，除了透過重建、復修、保育及活化改善居住環境，亦希望提升區內不同居民的生活質素。因此，局方除了與地區組織合作，一同籌辦潮州盂蘭節慶活動，以承傳歷史文化，亦為區內泰人提供針對性的支援，解決他們日常面對的求醫障礙，攜手推動舊區更新。

盂蘭勝會停辦三年復辦 市建局協助承傳非遺

香港潮人盂蘭勝會已有百多年歷史，除了是潮籍人士一年一度的重要文化活動，它於2011年獲列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。在九龍城亞皆老街球場舉行、屬全港最大型之一的盂蘭勝會，過去三年因疫情關係被迫停辦，區內的潮州人不禁擔心這項饒富傳統特色的文化活動，被人漸漸遺忘。

隨著疫情緩和，市建局主動聯絡舉辦盂蘭勝會的地區組織，商討復辦此大型節慶活動的可能性。在市建局的支持及多個潮州組織的贊助和參與下，九龍城盂蘭勝會在今年復辦，而且規模比往年更大；一連五日的活動，不單有傳統的潮劇神功戲、巡遊，更加入新元素，如「搶孤」虛擬實境體驗及潮州美食試食等，帶動參與人數增加，為九龍城增添熱鬧氣氛。

▲ 九龍城盂蘭勝會闊別三年，在市建局和其他組織協助之下終於復辦，而且規模較往年更大。

負責統籌此活動的九龍城潮僑盂蘭會副總務主任柯太分享：「過去，我們的盂蘭勝會通常有約120人幫忙，但今年有200多人加入參與巡遊和舞龍等，當中不乏年輕人。希望可以藉此向他們介紹盂蘭文化，因為這也是重要的中國傳統文化。」

團隊寄望有更多人身體力行支持他們，讓這個特色活動延續下去。市建局亦有派員加入巡遊和派發平安米，一同傳承這個盂蘭勝會的重要傳統。

為進一步推廣香港潮人盂蘭勝會這個非遺文化項目，以及增加其吸引力，市建局支持舉辦盂蘭勝會之外，亦與東頭邨盂蘭勝會，舉辦「盂蘭文化及戲棚小食導賞團」，以全新形式向市民介紹九龍城的潮州文化。

▲ 市建局支持東頭邨盂蘭勝會舉辦「盂蘭文化及戲棚小食導賞團」，帶領參加者在九龍城區內發掘「小潮州」文化。

創發潮州飯店是導賞團景點之一，自1970年代在城南道開業至今，一直提供傳統潮州特色菜式，不少名人如蔡瀾和周潤發也是常客，是正宗的潮州菜老字號。

第三代的傳人陳懷智回憶小時候的九龍城，有很多潮州「家己人（自己人）」聚居，因此在街上或食店經常聽到長輩用潮州話溝通。他希望能夠為龍城潮州文化出一分力，透過「人」延續下去。

▲ 創發潮州飯店透過參與導賞團，希望推廣傳統潮州美食，令九龍城的潮州文化能透過人延續下去。

在導賞團活動中，參加者可以在飯店一嚐傳統潮州菜式，例如清心丸綠豆爽和蠔仔粥；不少參加者之後更帶同三五知己或家人重回飯店品嘗傳統潮州風味，由美食開始，將潮州文化一傳十、十傳百推廣開去。

泰語傳譯義診服務 消除語言障礙

九龍城除了有濃厚的潮州文化，更有「小泰國」稱號。自90年代開始，不少泰國人遷入並在區內做生意，現在「龍城」的泰式餐廳、雜貨店林立，而全港五萬名泰裔人士當中，每三人便有一人在九龍城居住或工作。

市建局推動「龍城」市區更新的同時，致力保存和兼顧不同的地區文化，今年4月便協助泰人組織籌辦一年一度潑水節這大型民俗活動。除承傳泰國傳統以外，局方亦就支援區內的泰人族群，在去年開始，與基督教宣道會香港區聯會轄下的泰人恩福服務中心合作，組織「泰人服務隊」，在與重建相關事宜上提供泰語傳譯和泰文翻譯支援，為泰裔居民和商戶提供準確和及時的泰文資訊。

有見一些泰國人提及在求醫時出現言語不通的問題，市建局與「泰人服務隊」進一步探討在重建相關事宜外，增加社區服務支援這個族群，於是一同籌辦了泰語傳譯義診。

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負責統籌「泰人服務隊」的中心社工黎憫靈姑娘表示，本港泰裔人士多從事飲食、家庭傭工、按摩等行業，日積月累下，筋骨多有勞損，但當有需要尋求專業的醫療服務時，卻會因語言不通造成障礙，醫生難以對症下藥，有時甚至會耽誤病情。

在市建局的支援下，「泰人服務隊」提供泰語即時傳譯的義診服務，邀請註冊西醫、中醫、護士以及物理治療師為病人診症，服務大使會即場為病人和醫療團隊作即時傳譯。

有份參與義診、本身在公立醫院工作的鍾耀堃醫生分享，日常工作中見到不少少數族裔因面對語言問題，阻礙診斷進度，「很多時候醫生問他們明不明白，可能怕麻煩還是甚麼，病人會說明白，其實他們根本聽不懂。」鍾醫生指這是他首次參與有傳譯員協助的義診服務，認為大有幫助，「病人對身體狀況的表達更精準，我的診斷亦更能對症下藥，而且求診者比較願意表達，因為覺得有明白他們的人在場。」

▲ 鍾耀堃醫生分享，即時傳譯能有效協助醫生診斷，亦安撫病人情緒。

來港十年、任職家庭傭工的「阿妹」，表示日常家務工作使身體積累不少勞損，例如上落樓梯或拿取重物時會出現關節痛等痛症，但卻甚少專程就醫。參與了第一次義診服務後，駐場的物理治療師教導她正確的家居工作姿勢，亦教導她紓緩痛症的方法，令其關節痛問題舒緩不少。

泰國華僑陳婆婆日常生活雖然沒有語言不通的問題，不過她指出平時前往政府診所求診時，由於病人眾多，醫生較難花長時間解釋病情，醫學詞彙亦未必聽得懂，「平日睇政府醫生好快睇完，呢度啲醫生好細心，傳譯員可以慢慢清楚解釋病情！」陳婆婆在義診日接受了身體檢查以及中醫把脈，她表示醫生耐心講解了她的身體狀況，並提供了不少養生建議，讓她感到安心。

▲ 家庭傭工「阿妹」（左）參與義診服務後，學習到紓緩痛症方法以及正確的家居工作姿勢；泰國華僑陳婆婆（右）則分享義診醫生非常細心，亦提供不少養生建議。

（資料由市建局提供）