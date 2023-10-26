《第八個嫌疑人》鄭保瑞李子俊北闖 林家棟挑戰普通話演技

影帝林家棟早前被指會接任TVB管理高層，因而成為熱搜名字，當下的林家棟還是熱衷於拍電影。最近由他主演，鄭保瑞監製、李子俊執導的《第八個嫌疑人》在內地收4億人民幣票房，作為一個以香港人為創作主導的作品，成績無疑理想，全片大部分時間要講普通話演出的林家棟，更直言是一大挑戰！

近年內地不乏改編自真人真事的都市犯罪題材電影，如香港導演劉浩良拍攝的《除暴》，以及近日上畫，大導演張藝謀的《堅如磐石》。由鄭保瑞及謝國豪聯合監製，李子俊執導的《第八個嫌疑人》亦是這個類型。電影以1995年番禺搶劫運鈔車案為藍本，此案被稱為內地建國以來最大的武裝械劫案，原型案件橫跨21年，過程十分曲折，亦甚具戲劇性。

曾執導《狂獸》的李子俊，因對這個奇案甚感興趣，便希望把它拍成電影。他解釋：「本身想嘗試拍一些真人真事為題材的作品，覺得這件案十分有趣，案中涉案的一對兄弟，逃亡了21年，不斷被公安追捕，最後選擇了自首。我想拍的其實是人性，以及兵賊之間這些年究竟經歷過甚麼事。」

鄭保瑞補充，他們並非為迎合潮流而開拍，更想拍攝出一部非一般的警匪片。「通常投資者見到香港電影人，都必問有沒有動作戲？有沒有槍戰？我覺得今次最可貴是由一個香港的製作團隊，拍一部內地都市背景的故事，而且是十分寫實的警匪片。雖然內地電視劇多拍了這個類型，但電影就較少，我們不敢說帶起潮流，只想拍一部比較有特色的作品。」

講普通話難過泰文

近年主要演出港片的林家棟，久未參演內地電影，今次他直言有兩個挑戰，一是要飾演公安，幸得導演安排跟當局交流，得以參考內地執法部門的查案手法，以及公安們的語氣動作；而另一考驗則是要用普通話來演戲。

家棟笑言：「今次我要有流暢的演出，但艱辛地去聆聽，包括我要聽對手大鵬（董成鵬）的普通話，以及大鵬要聽我的廣東話，幸好這戲的背景在廣州，故說有方言口音的普通話也可以接受。」

其實家棟過去在《殺破狼．貪狼》曾演泰國政客，全片要講泰語，但他指相對起來，今次演出更難。「因為講泰文，我只需背熟老師教我的發音和語氣，但普通話都是中文，我能思考對白的意思，就會加入想法，故難度會增加，但作為演員，有挑戰才會好玩，在現場看到所有人的用心和投入，自己腎上腺素都會上升。」

精神肉體考驗

正如鄭保瑞所講，《第八個嫌疑人》不是典型的警匪動作片，戲中沒有隨便鋪排大場面，反而更着重營造兵與賊多年來的內心交戰。家棟解說：「這套戲的角色的確很人性化，亦寫得很紥實，包括我和大鵬的角色，都有好強偏執，多年來有一個心結未能解開，兩個人互相遏抑，講他們如何面對內心，怎樣解開心結，就算曾經做賊，最後鋃鐺入獄都不會後悔，至少對得起自己內心。」

林家棟和鄭保瑞兩度合作的《智齒》和《命案》，都是極度風格化的類型片，對演員身心的考驗十分大。今次鄭保瑞轉任監製，家棟又如何形容導演李子俊？他坦言：「李子俊是精神上的考驗，鄭保瑞則是精神和肉體上的，哈哈！」

李子俊笑言，他對演員有一定要求的。「戲中另外有一位演員張頌文，平時很多話講，有一天在片場很靜，原來他突然患盲腸炎，痛到不能出聲，要趕去醫院，但他離開前，我都要他多拍一個鏡頭！」

盼港影人找出路

戲中兩個角色各有發揮，開拍前，兩位演員有沒有得揀演兵或賊？李子俊直言：「沒有！因為當我看了劇本，已經有直覺由誰來演，更難得是家棟還未看劇本，甚至沒洽談片酬已經答應演出。」

家棟解釋：「有時無得揀才是最好的選擇，因為許多事不在你的預期，才是有挑戰，否則就只是度身訂造。演員常說很被動，但這也是好事，角色愈不像自己，我就更想滿足導演的要求。」他形容今次演出更內斂，因導演要求他不要用外露的方法去演公安，要用非常平實的演繹，只靠事件和環境去推動情緒。

三人對港片都有團火，戲內戲外也能感受到，就算港片市道有不少考驗，他們都希望能用不同方法去延續熱情。鄭保瑞道：「港產片現在可能再不如以前產量高，那我們是否可以出產更多導演、演員和團隊呢？今次這電影是一個例子，導演帶着他的工作人員，去拍一齣內地背景的電影，而票房也是不錯的，這或許是香港電影製作人另一條出路，不用局限港片，當然最希望做到是香港人去拍亞洲電影。」

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髮型：梁佇鳴Alex @ Salon Nova

化粧：張楊蕊而Jessica @ J.A.C.K. Factory

場地：1881 Heritage

作者：陳家昌

責任編輯：吳霆俊

▲ （左起）鄭保瑞、林家棟、李子俊組成的香港班底，拍攝以內地為背景的警匪片。（湯致遠攝）

▲ 林家棟戲中要由青年演到中年，極之考驗演技。（劇照）

▲ 戲末兩位男主角要在煙火之下對峙，導演為求實感，放的全是真實煙火。（劇照）

▲ 今次要飾演公安，林家棟指事前要實地考察辦案流程。（劇照）

▲ 林家棟今年跟鄭保瑞合作《命案》，還跟另一主角楊樂文同去柏林影展。（劇照）

▲ 鄭保瑞今次擔任監製，主責給予意見，而李子俊跟團隊就全力在內地拍攝。（劇照）