施政報告鼓勵主題旅遊 尋找香港特色賞花熱點 副刊版 2023/10/26 分享： 分享： 行政長官李家超昨日（25日）發表新一份《施政報告》，其中提及制定《香港旅遊業發展藍圖2.0》，會發展特色旅遊，包括結合綠色生態、非物質文化遺產等，另外，又會重點打造城門河及元朗明渠為賞花熱點。 事實香港 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港國際機場文化藝術節2023 6大必到打卡熱點 2023/10/16 香港國際機場文化藝術節2023 6大必到打卡熱點 「高街鬼屋」神秘遊廊解封 首度全天候開放予公眾 2023/09/30 「高街鬼屋」神秘遊廊解封 首度全天候開放予公眾 香港公園閃閃銀河 公園綵燈會成打卡熱點 2023/09/27 香港公園閃閃銀河 公園綵燈會成打卡熱點 茶果嶺海濱公園打卡遊 海濱空間+園景平台盡覽維港靚景 2023/08/25 茶果嶺海濱公園打卡遊 海濱空間+園景平台盡覽維港靚景 3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 2023/08/18 3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 施政報告 公園 賞花 大埔海濱公園 南昌公園