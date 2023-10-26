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施政報告鼓勵主題旅遊 尋找香港特色賞花熱點

副刊版 2023/10/26

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行政長官李家超昨日（25日）發表新一份《施政報告》，其中提及制定《香港旅遊業發展藍圖2.0》，會發展特色旅遊，包括結合綠色生態、非物質文化遺產等，另外，又會重點打造城門河及元朗明渠為賞花熱點。

事實香港

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欄名 : 本地遊

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