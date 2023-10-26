  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 06:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

力拒來電 流綫而霸氣的Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe

副刊版 2023/10/26

分享：

分享：

即使現在的SUV市場，已經慢慢被全電動車侵佔，但一切也改變不了平治GLC 300 4MATIC Coupe美麗絕倫的事實，更可說是電動SUV以外、中型電油SUV的不二之選。

眼前的平治GLC 300 4MATIC Coupe，是今年下旬推出的新版本。新車4,764毫米的車長較上一代長32毫米，高了5毫米，前輪距增加6毫米至1,627毫米，後輪距更增加23毫米至1,640毫米，輪軸距則增加15毫米至2,888毫米，而1,890毫米的車身闊度則維持不變。

由於車身綫條採用了大量數碼化流體模擬輔助作改良，新版GLC Coupe的最低風阻系數為Cd0.27，比上一代降低了0.03。至於它的頭燈組亦經過修飾，嶄新的LED High Performance頭燈組與配上星徽圖案的鬼面罩相連起來，令視覺上更具霸氣。

輕混能系統

動力上，全新GLC 300 4MATIC Coupe配備附有第二代整合式ISG起動/交流發電機和48伏特電力系統的輕混能引擎，馬力和扭力輸出達258hp和40.79kgm，至於電力系統則可以提供23hp和20.39kgm的短暫輔助力量，對車輛在起步、低速和再加速時，都有着極明顯的幫助，6.3秒內完成0-100km/h加速，絕對是個不慢的數字，偶爾作短衝刺時，更加不會覺得車重其實幾乎達到兩噸。

GLC 300 4MATIC Coupe懸掛系統設計為前四連桿前懸掛、後多連桿，測試的車輛，還配備了Engineering Package，即是裝有AIRMATIC氣壓懸掛，令車輛在任何路面環境和速度下，都能夠在舒適與操控間取得平衡。

新一代MBUX

坐在GLC 300 4MATIC Coupe的車廂內，任何人也會輕易感受到科技帶來的好處。最新一代的平治MBUX資訊娛樂系統，能夠跟全新的泊車套裝配合，包括360度泊車鏡頭、「透明引擎蓋」及主動式泊車輔助系統PARKTRONIC等。其全方位視野及泊車輔助功能，能在中央顯示屏清楚呈現車輛周邊的環境，畫面由車輛前、後、左、右4組攝影機的獨立影像提供，並構成一組虛擬360度鳥瞰視角。

至於「透明引擎蓋」，則可以即時顯示車頭下方的虛擬視野，包括前輪和其轉向角度，協助駕駛人盡早留意到障礙物，例如在行駛路徑上的大石或深坑，帶來了提示。而且，駕駛者還可以選擇手動泊車抑或電腦輔助泊車，非常適合泊車技術欠佳的人。誠然，GLC 300 4MATIC Coupe那接近70萬的基本車價並不便宜，卻也是貴得有道理。

---------------------------------

規格表

車型：5門5座位中型SUV

引擎：1.999公升直4汽缸配渦輪增壓器

最大馬力：258hp/5,800rpm

額外馬力輸出：23hp

峰值扭力：40.79kgm/2,000-3,200rpm

額外扭力輸出：20.39kgm

驅動形式：前置引擎，四輪驅動，9前速+/-自排

懸掛：前~四連桿／後~多連桿，配AIRMATIC電子避震

車身長x闊x高：4,764 x 1,890 X 1,605mm

前/後輪軸距：2,888mm

車重：1,945kg

輪胎：前 / 後 ~ 235/55R19

0-100km/h加速：6.3秒

極速：246km/h

平均耗油量：8.2-7.3L/100km

查詢：仁孚行2895 7339

售價：$699,000起

作者：道仁

責任編輯：周美好、張高翔

接近70萬元的Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe，外形甚有霸氣。（道仁攝）

雖然車身屬於Coupe的斜尾形態，但車尾行李廂的最大容量仍可高達1,490公升。（道仁攝）

嶄新的LED High Performance頭燈，光綫由LED群組組成，每組光源均可由電腦獨立控制照射角度。（道仁攝）

12.3吋數碼錶板與11.9吋的中控台屏幕，基本上所有行車資料都可以從中顯示出來。（道仁攝）

在SPORT模式下的錶板顯示風格變得較為「熱血」，誘惑駕駛者把車輛開快一點。（道仁攝）

在兩公升直4氣缸渦輪增加引擎外，還加入了輕混能電力系統，提供額外23hp和20.39kgm力量輸出。（道仁攝）

AIRMATIC電子氣壓避震可改變車身離地距，以對應正常道路和越野道路兩種不同情況。（道仁攝）

前、後座椅設計融合層次感和弧度豐富的表面，看起來感覺也更加輕盈。（道仁攝）

前、後座椅設計融合層次感和弧度豐富的表面，看起來感覺也更加輕盈。（道仁攝）

平治

上一篇文章

走入彩虹邨上視藝課 為基層學生打造學習舞台

下一篇文章

「香港明星足球隊 X 榕江村超聯隊足球邀請賽 2023」

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？