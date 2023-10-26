力拒來電 流綫而霸氣的Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe

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走入彩虹邨上視藝課 為基層學生打造學習舞台
即使現在的SUV市場，已經慢慢被全電動車侵佔，但一切也改變不了平治GLC 300 4MATIC Coupe美麗絕倫的事實，更可說是電動SUV以外、中型電油SUV的不二之選。
眼前的平治GLC 300 4MATIC Coupe，是今年下旬推出的新版本。新車4,764毫米的車長較上一代長32毫米，高了5毫米，前輪距增加6毫米至1,627毫米，後輪距更增加23毫米至1,640毫米，輪軸距則增加15毫米至2,888毫米，而1,890毫米的車身闊度則維持不變。
由於車身綫條採用了大量數碼化流體模擬輔助作改良，新版GLC Coupe的最低風阻系數為Cd0.27，比上一代降低了0.03。至於它的頭燈組亦經過修飾，嶄新的LED High Performance頭燈組與配上星徽圖案的鬼面罩相連起來，令視覺上更具霸氣。
輕混能系統
動力上，全新GLC 300 4MATIC Coupe配備附有第二代整合式ISG起動/交流發電機和48伏特電力系統的輕混能引擎，馬力和扭力輸出達258hp和40.79kgm，至於電力系統則可以提供23hp和20.39kgm的短暫輔助力量，對車輛在起步、低速和再加速時，都有着極明顯的幫助，6.3秒內完成0-100km/h加速，絕對是個不慢的數字，偶爾作短衝刺時，更加不會覺得車重其實幾乎達到兩噸。
GLC 300 4MATIC Coupe懸掛系統設計為前四連桿前懸掛、後多連桿，測試的車輛，還配備了Engineering Package，即是裝有AIRMATIC氣壓懸掛，令車輛在任何路面環境和速度下，都能夠在舒適與操控間取得平衡。
新一代MBUX
坐在GLC 300 4MATIC Coupe的車廂內，任何人也會輕易感受到科技帶來的好處。最新一代的平治MBUX資訊娛樂系統，能夠跟全新的泊車套裝配合，包括360度泊車鏡頭、「透明引擎蓋」及主動式泊車輔助系統PARKTRONIC等。其全方位視野及泊車輔助功能，能在中央顯示屏清楚呈現車輛周邊的環境，畫面由車輛前、後、左、右4組攝影機的獨立影像提供，並構成一組虛擬360度鳥瞰視角。
至於「透明引擎蓋」，則可以即時顯示車頭下方的虛擬視野，包括前輪和其轉向角度，協助駕駛人盡早留意到障礙物，例如在行駛路徑上的大石或深坑，帶來了提示。而且，駕駛者還可以選擇手動泊車抑或電腦輔助泊車，非常適合泊車技術欠佳的人。誠然，GLC 300 4MATIC Coupe那接近70萬的基本車價並不便宜，卻也是貴得有道理。
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規格表
車型：5門5座位中型SUV
引擎：1.999公升直4汽缸配渦輪增壓器
最大馬力：258hp/5,800rpm
額外馬力輸出：23hp
峰值扭力：40.79kgm/2,000-3,200rpm
額外扭力輸出：20.39kgm
驅動形式：前置引擎，四輪驅動，9前速+/-自排
懸掛：前~四連桿／後~多連桿，配AIRMATIC電子避震
車身長x闊x高：4,764 x 1,890 X 1,605mm
前/後輪軸距：2,888mm
車重：1,945kg
輪胎：前 / 後 ~ 235/55R19
0-100km/h加速：6.3秒
極速：246km/h
平均耗油量：8.2-7.3L/100km
查詢：仁孚行2895 7339
售價：$699,000起
作者：道仁
責任編輯：周美好、張高翔