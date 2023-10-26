「甚麼時候發現肺癌？」醫生常用的開場白。

陳老先生正想開口回答，年紀相若的陳老太如搶答題般打斷陳生。當醫生問第二個問題時又被搶答，醫生便不客氣地說：「我想聽病人親口回答。」

診症後，醫生一貫會解答病人家屬的問題，陳老太當然把握機會：「他食標靶藥後，體重不斷下降，足足有五公斤，是否標靶藥所致？」

醫生想了想，標靶藥可能是原因之一，但體重如此嚴重下降一定另有端倪，合理地問：「食用正常嗎？胃口可好？」當然，陳老太也不會給丈夫有回答的機會：「一日三餐，但就是不想食，我已延聘全港最好的中醫給他醫治，他就是不配合！」

這刻陳生忍不住責道：「苦藥好苦，還要我連藥渣也吃掉，你說怎能有胃口？」

「都是為你好！你又唔聽。」老太憤然說道。

是醫生出手的時間了：「若他不想的話，為何定要他吃苦藥？」老太沒有回答，醫生續說：「總不能把你相信的，附加到別人身上。」陳生苦笑着贊同。

Controlling Behavior（掌控行為）很常見，只視乎程度分辨病況深淺。常見病徵包括：一面倒對話有他講無其他人講，永遠尋求別人注意，掌控身邊人生活細節等；若有違命便大發雷霆或冷言相對，主要成因包括焦慮或缺乏安全感，但也會因為Personality Disorder（人格障礙）所致。

醫生能幫陳生醫治肺癌，卻幫不到他被控制的人生，相信他回家後仍要繼續食苦藥。