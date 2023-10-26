我們的維港，是世界數一數二靚景，在此擺檔賣魚旦，不僅嘥晒、更是糟蹋。近排聽到不少民間高手的好蹺，其中一條「有得諗」的是：可運用MiC（Modular Integrated Construction／組裝合成）建築法，在海濱一帶搭建一列落地玻璃組裝的獨立舖位，可作Wine and Dine餐廳、咖啡室、或創意／手藝／創科設計的小店舖之用，可享美景、檔次高尚亦時尚、展現香港美食美景美物特色、有瓦遮頭，且可持續地存在。我一聽即覺可行，已可想像一排美觀的落地玻璃文化、藝術、佳餚、美酒、咖啡小館，對着維港，日間有一番景象，入夜這個世界無敵海景再襯托小館內的Bossa Nova或Jazz音樂，與良朋輕嘗淺酌，如此格調、氣氛、品味，才是香港本應呈現和獨有的。

馬上向建築界朋友請教MiC建築法。原來技術上一點都不難，迅即可裝合好，在香港已有公屋和學校用上這種技術，且成本不貴，裝合一個二千呎有露台、連內櫳裝修的MiC，約十萬美元，價錢合理。沿綫海濱一帶、灣仔會展對出一帶，是理想選址，地點方便，鄰近港鐵，人流肯定多，當有展覽或活動時，外國參展商和各地遊客必會從會展行出海濱享受維港景，順道可在這些商舖或小館消費和享受。

像這樣的平靚正好蹺，民間還有很多，但很多跟政府主事者交過手的朋友或許都有如此經驗：嘔心瀝血獻出良策，對方馬上拋回十個理由告訴你「唔做得、難執行、無先例，又或屬於另外部門管轄」諸如此類，這種職場慣常思維和心態，要不得。現時是香港需要活力和魄力之時，民間有好蹺，也得上下配合才能成事。這幾年，我聽過不少幫到香港翻生的民間好蹺，成本肯定平過那些大龍鳳，但為何竟連一條好蹺都毫無發揮之地？問題值得深思。

▲ （專欄作家提供）