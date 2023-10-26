日常姿勢錯誤受痛症困擾 動態矯正教練4招紓緩防傷

都市人因姿勢錯誤常受痛症困擾，加上香港跑季又到，要練跑備戰應怎樣預防傷患？動態矯正教練分享幾招在家紓緩痛症、改善姿勢的練習，不論是運動員，還是整天要坐在辦公室的都市人都可自行鍛練！

人的每一步、每一個動作，如果發力或姿勢不正確，日積月累會造成痛症，影響日常生活；所以無論是否運動員，都可以透過動態矯正（Movement Therapy）重塑身體動態，從根源改善及預防痛症。動態矯正與傳統物理治療的分別是，物理治療是針對患處做消炎放鬆，動態矯正則着眼於找出痛症背後的真正問題根源，以適當、適合和適量的運動去解決問題。

因應每個人的動作模式都是獨一無二的，所以動態矯正會先評估個人動態模式（例如行、站立時有哪些動作不舒服），找出痛楚根源，然後度身訂造訓練計劃。AQ Strong運動表現訓練中心的動態矯正教練Coach Sing指出：「每個人的問題和目標都不同，例如職業運動員想根治舊患，跑友想突破個人最佳成績，或是都市人姿勢不正的痛症等。我們會先做一個肌肉測試，找出受助對象全身肌肉的不平衡和限制因素，再因應情況，透過不同手法，例如是神經動能療法（NeuroKinetic Therapy），紓緩／訓練被抑制的肌肉，同時教授在家可做的小運動，協助受助者達成個人目標。」

帶式欖球代表痛症改善

香港帶式欖球（Tag Rugby）代表隊成員Vincent，早前就是靠動態矯正改善自己的肌肉發力問題。Vincent回想：「最初我是小腿外側有點痹痛，影響到腳腕不夠靈活。做了肌肉測試後，才發現是我過度使用小腿肌肉發力、令肌肉腫脹壓着神經綫，至令腳腕發不到力。」他續稱：「以前不知道原來發力咁自然的動作也要重視！動態矯正教練還發現我有些舊患沒處理好，加重了痛症問題。」Vincent配合動態矯正及體能訓練改善問題，以隊長身份順利帶領男子30歲帶式欖球代表隊贏得世界盃組別冠軍。AQ Strong肌力及體能訓練教練Coach Boo說：「從肌肉測試找出Vincent問題根源後，團隊為他設計下肢正確發力模式的訓練，同時強化他的急停和轉向能力，幫他以最佳身體狀態去參加國際賽事。」

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在家動態矯正4妙招

在家中也可以自行放鬆足掌，紓緩跑步後痛楚！Coach Sing為大家示範4個足掌放鬆練習：

1 按摩蹠骨罅隙

腳趾對落、腳面中心位置就是「蹠骨」。以拇指輕輕推開或按壓蹠骨之間的罅隙，每個罅隙推或按5下。

2 內外旋轉前腳掌

雙手捏住前腳掌，慢慢順時針和逆時針旋轉，活動蹠骨位置。一內一外為1組，共做5組。

3 腳趾瑜伽

站立，保持身體靜止、腳掌貼穩地面，只活動腳趾部分。全部腳趾慢慢向上、再慢慢向下為1組，做10組。進階版可以只郁動大腳趾，或只郁動其餘4趾。

4 鍛練腳腕

慢慢嘗試不同姿勢前後踏步，增強腳腕力，1組15至20步。

作者：李越樺

責任編輯：吳霆俊、張高翔

▲ 動態矯正教練會以肌肉測試及動態分析，找出身體結構失衡原因，從痛楚根源解決問題。（AQ Strong）

▲ 想在比賽前解決舊患？AQ Strong 首次動態矯正體驗現設半價優惠。（AQ Strong）

▲ 按摩蹠骨罅隙（AQ Strong）

▲ 按摩蹠骨罅隙（AQ Strong）

▲ 內外旋轉前腳掌（AQ Strong）

▲ 內外旋轉前腳掌（AQ Strong）

▲ 腳趾瑜伽（AQ Strong）

▲ 腳趾瑜伽（AQ Strong）

▲ 鍛練腳腕動作一：踮足，像穿高踭鞋那樣行走。（AQ Strong）

▲ 鍛練腳腕動作二：翹起前腳掌，只用腳踭行走。（AQ Strong）

▲ 鍛練腳腕動作三：腳掌向外翻，只用腳外側行走。動作四：腳掌向內傾，只用腳內側行走。注意放慢速度，以免拗柴！（AQ Strong）