美國步入政治破裂時代

歷經千辛萬苦出任美國眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免，因為他沒能堅持共和黨極端保守派的強硬削減政府開支立場，與民主黨妥協通過了「為期45天的支出法案」；好不容易產生的共和黨議長候選人喬丹（James Jim Jordan），經過3輪投票，愈投反對者愈多，最後被共和黨眾議員在閉門會議中，投票取消了其議長候選人提名。接下來，不要說選議長，就連議長候選人都還未落實。美國國會近日上演的這齣「議長選舉與罷免鬧劇」，正折射出美國國內政治矛盾愈來愈尖銳、愈來愈難以調和的困境。

議長選舉鬧劇 政治矛盾難調和

從政治光譜上看，麥卡錫屬於顧全大局的保守派，不過在極端保守派眼中，顧全大局的意思實際上代表着政治上不堅定，代表着可能會妥協。因此，在今年1月的眾議院議長的選舉中，麥卡錫經過15輪艱難投票，並靠着與共和黨極端保守派的交易才最終成功當選議長，創造了近164年以來美國國會的新紀錄。

然而，所謂「成也蕭何敗蕭何」，歷史的規律有時候就是這麼讓人啼笑皆非，麥卡錫當初為了獲得共和黨強硬派的支持，同意允許只要有1名議員對他的立法政策或管理眾議院的方式不滿，就可以推動提前舉行內部選舉，從而罷黜議長。現在他自食其果，因為佛羅裏達州共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）的「罷黜動議（motion to vacate）」被通過，而被迫黯然下台。

照理，國會通過支出法案，不是天經地義的嗎？因為美國的財政年度是到每年的9月底，因此進入10月，如果國會不通過任何支出法案，政府就無錢運作，只能關門。而社會的正常有序運作有賴於政府的正常工作，所以，國會不通過支出法案顯然是不行的，有違國會的基本責任。

但是，就是這麼一個本應通過的法案竟然引起了軒然大波，導致了經過千辛萬苦才獲得議長職位的麥卡錫黯然去職和現在的議長難產，看起來，民主黨和共和黨最尖銳對立、水火不容的地方，就是如何處理美國的財赤。而在共和黨強硬派眼中，麥卡錫正是在這個共和黨最重視的原則問題上和了稀泥，與民主黨妥協、失去了原則。

麥卡錫的第一宗罪就是為了避免美國政府關門，與總統拜登（Joe Biden）達成了暫時提高債務上限安排，將債務上限問題推遲至2025年初，對此，共和黨眾議員古德（Bob Good）說：「我們很多人都乞求過議長，一再懇請議長把債務上限當作槓桿，來推動削減支出和改革，然而，他卻談判達成了無限制的提高債務上限。」

麥卡錫的第二宗罪則是再次為了避免美國政府關門，推動通過「為期45天的支出法案」。雖然在通過的法案中，民主黨也稍微讓步，同意將援助烏克蘭的資金從法案中剔除。但是在共和黨看來，麥卡錫完全沒有能力壓迫民主黨消減開支。對此，動議罷免麥卡錫的蓋茨說：「我不認為投票反對麥卡錫是混亂，我認為33萬億美元的債務是混亂，我認為面對2.2萬億美元的年度赤字是混亂，我認為不通過單一主題的支出法案是混亂。」

麥卡錫把蓋茲動議罷免他看做個人恩怨，他說：「你們都知道這是公報私仇，跟開支預算一點關係都沒有。」麥卡錫又稱蓋茲因眾議院針對其道德調查，而對他懷有個人恩怨。

麥卡錫「兩宗罪」 豈止個人恩怨

如果這起麥卡錫遭罷免事件真如其所說是出於個人恩怨，或者是完全出於黨爭，反而可能是好事，代表着美國兩黨的政治對立雖然嚴重但還可能有交易、緩和的餘地。更麻煩的是，如果兩黨對立是因為各自堅持自己理念而無法妥協，這才是最可怕。因為堅持理念和原則的人，才是最不容易妥協的。

客觀而言，麥卡錫為了政府不關門，而放棄共和黨強硬派的立場，是一個議長顧全大局的表現，符合美國的短期利益，對國家有功無過。

但是共和黨強硬派的意見也不是沒有道理，如同蓋茲所說，33萬億美元的天量國債加上每年2.2萬億美元的赤字，如果再加上聯儲局大幅加息後急升的國債利息，必定將國債規模愈滾愈大，政府不限制開支的話，寅吃卯糧吃到極限的話，美國財政崩潰遲早必定發生，屆時大概率財政崩潰將伴隨美元霸權的終結，嚴重打擊美國國家利益。共和黨強硬派希望盡早縮減政府開支，以免或盡量延後最惡劣的情況發生，其實是相對負責任的做法。

然而當前民主黨不理財赤力谷經濟的做法，也不是沒有邏輯。民主黨並不是不知道一味滾大財赤的做法最終要出問題，其「大花筒」經濟政策背後可能主要有兩個考量，一是不大量印鈔、放任赤字增長的話，不用等到將來，現在經濟就有很大可能出問題，既然現在就要出問題，那還是先顧眼前，將來的事情將來再說。畢竟民主黨還想選舉連任，沒理由倒自己的米；二是可能有以拖待變的想法，譬如像現在這樣，一面印鈔頂住自己的經濟，一面呼朋喚友打壓、圍堵中國，同時也利用烏克蘭打擊俄羅斯，不管是打敗中國還是俄羅斯，都會有勝利果實可以收取，說不定可以解決美國自身的困難。

兩黨堅持各自「藥方」 僵局難破

在某種程度上，麥卡錫、民主黨和共和黨強硬派的經濟邏輯都是說得通的，很難說誰的策略錯誤。共和黨強硬派的藥方類似「長痛不如短痛」，希望用短期的痛苦換來長期的可持續；民主黨的藥方大概是「長痛短痛不如不痛」，先打強心針頂住短痛，然後利用自己的優勢去打擊對手，希望把對手打垮獲得勝利果實來解決財政失衡。如果比較起來，共和黨的藥方會有短痛，不過確定性高；民主黨的藥方可能無痛，但一定程度要靠碰運氣。

正是因為民主黨和共和黨各自都有一些道理，以及掌握了部分真理，難言高下，因此未來雙方惡鬥、政治陷入僵局的可能性較以往大大提高。面對國債愈來愈大的現狀，共和黨強硬派的讓步空間將愈來愈小，態度也會愈來愈硬。

共和黨強硬派的不妥協已經令到眾議院議長難產，如果眾議院不批准新法案的話，美國政府到11月17日又會無錢運作。而且，近日的巴以衝突促使拜登政府宣布了一項高達1,000億美元的援助以色列、烏克蘭計劃，更加大了美國的財政壓力，有可能激起共和黨強硬派的更劇烈反彈，增加美國國會和政府陷入癱瘓的機會。

▲ 美國眾議院前議長麥卡錫（右）為了政府不關門，而放棄共和黨強硬派的立場，是顧全大局的表現。（路透社資料圖片）