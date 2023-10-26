成人娛樂AI聊天機械人 採Meta大模型訓練 行政人員版 2023/10/26 分享： 分享： 自ChatGPT面世後，不少公司都打造自家的AI聊天機械人，以提供更具娛樂的互動服務，這潮流亦在成人娛樂領域展開。AV女優Riley Reid宣布推出AI聊天機械人平台Clona.AI，採用Meta大 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 X推語音及視像測試版 開啟私訊可通話 2023/10/27 X推語音及視像測試版 開啟私訊可通話 新款Apple Watch 兩手指開合執行App 2023/10/27 新款Apple Watch 兩手指開合執行App 蘋果Scary fast發布會 傳推最新24" iMac 2023/10/26 蘋果Scary fast發布會 傳推最新24" iMac 大英博物館料花5年 數碼化800萬件藏品 2023/10/25 大英博物館料花5年 數碼化800萬件藏品 歐盟《AI法案》 或未能本年內通過 2023/10/25 歐盟《AI法案》 或未能本年內通過 科技行業 人工智能 創新科技及應用 服務 媒體 機械人 Meta