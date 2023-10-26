特首李家超任內第二份施政報告中，為樓市3項辣招減辣，約13年來首度減辣，包括：1）額外印花稅適用年期由3年降至2年；2）買家印花稅及新住宅印花稅的稅率減半，由原先涉樓價15%下調至7.5%；3）外地專

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