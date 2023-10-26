3招減辣 消息︰中間落墨免衝擊樓價 地產界︰調整力度不大 難谷起樓市 地產版 2023/10/26 分享： 分享： 特首李家超任內第二份施政報告中，為樓市3項辣招減辣，約13年來首度減辣，包括：1）額外印花稅適用年期由3年降至2年；2）買家印花稅及新住宅印花稅的稅率減半，由原先涉樓價15%下調至7.5%；3）外地專 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 相關文章 房屋需求回升 2023/10/26 房屋需求回升 北都分4區發展 擬2027前收地 2023/10/26 北都分4區發展 擬2027前收地 平衡財政收入 股票印花稅降至0.1% 2023/10/26 平衡財政收入 股票印花稅降至0.1% 投資移民門檻3千萬 不包括地產 2023/10/26 投資移民門檻3千萬 不包括地產 「數字政策辦」倡設 打造數字政府 2023/10/26 「數字政策辦」倡設 打造數字政府 你可能感興趣 房屋需求回升 01:00 2023/10/26 房屋需求回升 北都分4區發展 擬2027前收地 01:00 2023/10/26 北都分4區發展 擬2027前收地 平衡財政收入 股票印花稅降至0.1% 01:00 2023/10/26 平衡財政收入 股票印花稅降至0.1% 施政報告 樓價 李家超 居屋 按揭貸款 印花稅 房委會 額外印花稅 放盤