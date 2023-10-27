香港盛和塾4周年慶典暨分享會  中港企業家交流稻盛經營哲學

圍繞日本「經營之聖」稻盛和夫的經營哲學而建立，以陶冶企業家的人心與拓展經營為主要目標的「盛和塾」，在中國地區發展蓬勃，在北京、上海、無錫、重慶、廣東等省市共有34個分塾，其中於2019年成立的香港盛和塾，於上周六（21日）舉辦了4周年慶典暨經營哲學分享會，邀請到現任稻盛和夫（北京）管理顧問有限公司董事長曹岫雲老師擔任主講嘉賓，以及來自香港及廣東分塾的塾生分享經營之道。

▲ 稻盛和夫被譽為日本「經營之聖」，擁有企業家、哲學家、教育家、科學家、慈善家及中日友好使者等多重身份，「盛和塾」為圍繞其經營哲學建立的學習組織。

當晚活動由被稻盛和夫本人譽為「最了解自己思想的人」的曹老師，率先與一眾塾生分享了自己與稻盛和夫在中國推動「盛和塾」發展時的交流點滴及難忘時刻，同時勉勵各塾生在做人做事時均緊記「作為人，何謂正確？」的判斷基準，就如稻盛和夫所說：「不管遭遇何種境況，都抱著強烈的信念：把作為人應該做的正確的事情，正確地貫徹到底。」

▲ 曹岫雲老師演講時勉勵各塾生在做人做事時均緊記「作為人，何謂正確？」的判斷基準。

▲ 曹岫雲老師（左）致送「敬天愛人」牌匾予香港盛和塾新一屆理事長潘振橋。

香港盛和塾是一個供香港地區中小企業家學習稻盛經營哲學的學習型平台，目的是促進塾生相互交流，共同成長，致力培育正道利他的經營者，為社會及企業的持續發展作出貢獻。當晚的經營哲學分享會講者，包括來自廣東盛和塾的廣州加士特密封技術有限公司總經理李厚寧，以及來自香港盛和塾的陽光女傭中心創辦人魏剛及盈信建築有限公司項目總監張嘉欣。

當晚活動亦進行了香港盛和塾新一屆理事會及監事會的交接儀式、年度財務報告環節，以及介紹最新成立的盛和塾青年部。

▲ 2021-2023年度理事長黃達強（左）將理事會錦旗交到新一屆理事長潘振僑手上。

(特約)