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香港國際眼鏡展 多個地區展館展示各地最新眼鏡潮流

特約 00:00 2023/11/07

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一連三日的「香港國際眼鏡展」將於11月8至10日舉行，匯聚世界各地展商，讓業界掌握全球最新眼鏡潮流。

眼鏡不但能矯正人們的視力障礙，更是時尚潮流的象徵。一連三日的香港貿易發展局「香港國際眼鏡展」將於11月8至10日假香港會議展覽中心隆重舉行，匯聚約700家展商，讓業界聚首一堂，掌握全球最新眼鏡潮流，並展開採購之旅。立即登記免費電子入場證：https://bit.ly/3RXXGLx

今年展會陣容鼎盛，設有多個地區展館。

今年展會設有多個地區展館，包括意大利、日本、韓國、台灣以及視尚廊 (Visionaries of Style) 和香港中華眼鏡製造廠商會設置的展館。另外，中國內地參展團亦陣容鼎盛，來自江西鷹潭、江蘇丹陽、浙江溫州以及廣東深圳等地。

專家探討行業趨勢與最新發展

想了解眼鏡業的最新發展，就千萬不要錯過展會期間的重點活動，由香港貿發局、香港光學會以及香港理工大學聯合主辦的「第21屆香港國際視光學會議」。今屆會議以「社區護眼新貴—人工智能及遠端治療下的視光新里程」為主題，邀請了來自美國、英國、澳洲、中國內地及香港的學者，與業界人士深入探討。

展會期間還有一連串趨勢研討會及論壇，讓參觀人士掌握眼鏡業的最新發展，出席者更可獲「香港視光師管理委員會—持續進修學分(CPD)」及「視光學從業員教育委員會(COPE)」學分。

「商對易」線上線下聯繫買家

展會以「EXHIBITION+」(展覽+) 融合展覽模式載譽歸來，配合由11月1至17日運作的「商對易」（Click2Match）智能配對平台，為環球商家提供更方便和高效的洽商平台。展會更推出「掃碼易」（Scan2Match），實現買家從線下到線上的無縫聯繫。買家可在實體展期間，使用HKTDC Marketplace App的「掃碼易」功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談，繼續採購之旅。

香港貿發局「香港國際眼鏡展2023」雲集尖端工藝、創新及引領潮流的創意設計，立即登記免費電子入場證，即可與世界各地的優質展商交流，採購最新產品、並建立合作夥伴及拓展商脈。

實體展詳情：
日期：11月8至10日 (星期三至五)
地點：香港會議展覽中心
查詢：1830 668
只供18歲或以上的業內人士參觀
立即登記免費電子入場證！
(https://bit.ly/3RXXGLx)

(特約)

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