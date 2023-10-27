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BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士

副刊版 2023/10/27

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高級時裝品牌每隔數年就要更換創作總監，已成品牌的生存之道，的確，在貪新忘舊的時裝世界裏，哪怕你擁有百年歷史，沒有新意就等如死路一條。因此，身為英國國寶級的時裝品牌BURBERRY亦找來前Bottega

...

欄名 : Fashion

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