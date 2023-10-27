BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士 副刊版 2023/10/27 分享： 分享： 高級時裝品牌每隔數年就要更換創作總監，已成品牌的生存之道，的確，在貪新忘舊的時裝世界裏，哪怕你擁有百年歷史，沒有新意就等如死路一條。因此，身為英國國寶級的時裝品牌BURBERRY亦找來前Bottega ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Christian Louboutin X Marvel 無限之旅 2023/10/20 Christian Louboutin X Marvel 無限之旅 MASAHIROMARUYAMA 不安本份的目光 2023/10/20 MASAHIROMARUYAMA 不安本份的目光 MM6 Maison Margiela X Salomon 山系打孖上 2023/10/13 MM6 Maison Margiela X Salomon 山系打孖上 BOSS | SAMSONITE 美德新聯乘 2023/10/06 BOSS | SAMSONITE 美德新聯乘 紀念入行30周年 agnes b. X莫文蔚聯乘紀念手鏈 2023/10/06 紀念入行30周年 agnes b. X莫文蔚聯乘紀念手鏈 時裝服飾種類 時裝服飾 鞋履 英國 置地廣場 The Landmark