BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士

高級時裝品牌每隔數年就要更換創作總監，已成品牌的生存之道，的確，在貪新忘舊的時裝世界裏，哪怕你擁有百年歷史，沒有新意就等如死路一條。因此，身為英國國寶級的時裝品牌BURBERRY亦找來前Bottega

...