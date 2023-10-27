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Ferrari香港40周年 Roma Spider開篷跑車強勢登陸

副刊版 2023/10/27

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相信對不少男士而言，法拉利（Ferrari）跑車是他們的夢想級汽車，但大家又知不知道原來Ferrari被正式引進來香港市場已經有40年！趁這個周年誌慶，早前品牌就在淺水灣酒店舉行車展，當日更首次為大家

...

欄名 : Car

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