Ferrari香港40周年 Roma Spider開篷跑車強勢登陸 副刊版 2023/10/27 分享： 分享： 相信對不少男士而言，法拉利（Ferrari）跑車是他們的夢想級汽車，但大家又知不知道原來Ferrari被正式引進來香港市場已經有40年！趁這個周年誌慶，早前品牌就在淺水灣酒店舉行車展，當日更首次為大家 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Car 最新專欄文章 更多 集大成力作 奧迪Q8 55 TFSI quattro 2019/09/06 集大成力作 奧迪Q8 55 TFSI quattro 實用式豪華 Range Rover Evoque P250 R-Dyn HSE 2019/08/30 實用式豪華 Range Rover Evoque P250 R-Dyn HSE 劍指天下 平治AMG GT 4-Door Coupe 2019/07/26 劍指天下 平治AMG GT 4-Door Coupe Range Rover P400e LWB Autobiography 2019/07/05 Range Rover P400e LWB Autobiography 熱血硬派 平治AMG A35 4MATIC 2019/05/17 熱血硬派 平治AMG A35 4MATIC 汽車 消費資訊 消費種類