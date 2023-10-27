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可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌

副刊版 2023/10/27

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可持續發展是大趨勢，除時裝以外，飲食行業對在地食材愈來愈重視。由梁經倫（Alvin Leung）夥拍主廚陳嘉賢與LUBUDS@Group主理的Cafe Bau，自今年初開業至今，就一直希望探索更多「農

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