可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌 副刊版 2023/10/27 分享： 分享： 可持續發展是大趨勢，除時裝以外，飲食行業對在地食材愈來愈重視。由梁經倫（Alvin Leung）夥拍主廚陳嘉賢與LUBUDS@Group主理的Cafe Bau，自今年初開業至今，就一直希望探索更多「農 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 2023/10/13 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 2023/10/13 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 2023/09/29 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 2023/08/11 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 2023/07/28 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 餐廳 可持續發展 廚師 Cafe 農場 AIRSIDE