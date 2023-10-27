K11 Whisky Live 2023 日本威士忌4大品牌登場

說到威士忌，大家第一印象定是蘇格蘭威士忌。然而近年不同地方的威士忌如雨後春筍般冒起，最為人注目的便有日本威士忌。

日本進出口貿易公司AF Trade在K11 Musea舉辦的「Whisky Live」中

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