K11 Whisky Live 2023 日本威士忌4大品牌登場 副刊版 2023/10/27 分享： 分享： 說到威士忌，大家第一印象定是蘇格蘭威士忌。然而近年不同地方的威士忌如雨後春筍般冒起，最為人注目的便有日本威士忌。 日本進出口貿易公司AF Trade在K11 Musea舉辦的「Whisky Live」中 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 亞洲清酒大賞 X WHISK 10月周日盡享清酒Brunch 2023/10/06 亞洲清酒大賞 X WHISK 10月周日盡享清酒Brunch No.3 London Dry Gin X Globe-Trotter限量版Martini Case 半島精品廊展出 2023/09/08 No.3 London Dry Gin X Globe-Trotter限量版Martini Case 半島精品廊展出 Macallan與美國平面設計師David Carson 推出全新臻彩系列 2023/09/01 Macallan與美國平面設計師David Carson 推出全新臻彩系列 芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 2023/08/11 芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 2023/08/04 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 品牌 K11 MUSEA 威士忌