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BREGUET 好事成雙

副刊版 2023/10/27

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自1775年開始，有着悠久製錶歷史的瑞士鐘錶品牌寶璣（BREGUET）今年大動作多多，除了在香港中環開設全新旗艦店，更為旗下的Type XX腕錶在港開展覽，當然少不了話題作，為Marine系列添加兩枚

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欄名 : Watch

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