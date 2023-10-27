BREGUET 好事成雙 副刊版 2023/10/27 分享： 分享： 自1775年開始，有着悠久製錶歷史的瑞士鐘錶品牌寶璣（BREGUET）今年大動作多多，除了在香港中環開設全新旗艦店，更為旗下的Type XX腕錶在港開展覽，當然少不了話題作，為Marine系列添加兩枚 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 2023/10/20 JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 色戰FRANCK MULLER 2023/10/13 色戰FRANCK MULLER 變型精鋼HAUTLENCE 2023/09/29 變型精鋼HAUTLENCE 江詩丹頓 X 勞斯萊斯 IWC X Mercedes-AMG 流動機械的驚喜聯乘 2023/09/22 江詩丹頓 X 勞斯萊斯 IWC X Mercedes-AMG 流動機械的驚喜聯乘 CARTIER 50年一會 大玩法式時髦 2023/09/15 CARTIER 50年一會 大玩法式時髦 鐘錶 消費資訊 消費種類