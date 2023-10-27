馬鞍山屋苑選擇多 戶型多元 地產版 2023/10/27 分享： 分享： 馬鞍山區一向是新界鐵路沿綫中熱門上車、換樓之選，其背山面海的賣點，加上屋苑選擇多，新、舊樓齡滙聚，會所配套齊全，而戶型多元化，總會物色到心儀的單位。 馬鞍山區下半年二手成交徘徊於50、60宗水平，9月份 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 相關文章 迎海‧星灣御3期臨海戶 收納空間足 2023/10/27 迎海‧星灣御3期臨海戶 收納空間足 天宇海高層頭排單邊 海天一色景 2023/10/27 天宇海高層頭排單邊 海天一色景 薈朗中層1房 保養簇新 2023/10/27 薈朗中層1房 保養簇新 你可能感興趣 迎海‧星灣御3期臨海戶 收納空間足 01:00 2023/10/27 迎海‧星灣御3期臨海戶 收納空間足 天宇海高層頭排單邊 海天一色景 01:00 2023/10/27 天宇海高層頭排單邊 海天一色景 薈朗中層1房 保養簇新 01:00 2023/10/27 薈朗中層1房 保養簇新 施政報告 放盤 馬鞍山 新界 迎海 新港城 天宇海 泓碧 銀湖‧天峰 薈朗