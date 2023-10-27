馬鞍山屋苑選擇多 戶型多元

馬鞍山區一向是新界鐵路沿綫中熱門上車、換樓之選，其背山面海的賣點，加上屋苑選擇多，新、舊樓齡滙聚，會所配套齊全，而戶型多元化，總會物色到心儀的單位。

馬鞍山區下半年二手成交徘徊於50、60宗水平，9月份

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