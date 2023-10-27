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一手醜字

副刊版 2023/10/27

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年輕時被問為何選讀醫科？曾笑答：「因我字體夠醜，當醫生也無傷大雅！」不少醫生按其性格特質發展出龍飛鳳舞的個人字體，除本人外，理解者不多，因而年中訓練不少護士成為解字專家。

從中國古代說起，那年代懂得寫字的人極少，能寫字大多數都是知書識禮者，故此字體端莊是基本條件，惟昇華至藝術境界的，才能以草書示人。據古籍所載，魏晉南北朝時的官員選拔考試，對字體的要求十分嚴格，「字有脫誤者，呼起立席後；書有濫劣者，飲墨水一升。」意即寫錯字、漏字便被趕離考場，字體醜陋者便要罰飲墨水一升（約現代三百毫升，即一包維他奶分量）。若醫生活在當年又嘗試考秀才，定必被趕離場後，再去屙黑色大便。（古代墨水可不簡單，會加入皮膠、珍珠、麝香、冰片等珍貴藥材製成，王羲之也有饅頭蘸墨吃的趣事。）

時移世易，醫生上中小學時，已寫得一手醜字，惟死性不改延續至今。但當人工智能漸漸成為生活一部分時，不禁問字體端正與否還重要嗎？文字是溝通橋樑，寫出來理應讓讀者明白。但當大部分溝通已趨向電子化時，手寫字體重要性也相對下降，現時更通用邊口述再經電腦化成文字，連手指也毋須勞動時，又何來字體端正？未來人工智能進一步取代人類工作，筆者只需簡述概念，電腦便能寫出一篇好文章，專業字體、中英文更任君選擇，手指只需動一下。

回頭再想，人腦被電腦取締是好事嗎？字體是思想與運動功能（motor function）的聯合訓練，把這部分功能關掉也會是退化的開始。

六十多歲才來練習寫字會否太遲呢？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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