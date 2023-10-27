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棄醫從商的詩人作家

副刊版 2023/10/27

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近排看了一本新書，叫《金線》，天地圖書出版。作者馮唐是個非常有趣的人物，他生於北京，本是婦科醫生，臨床醫學博士，但卻棄醫從商，當上麥肯錫合伙人、中國國企高層，曾在香港生活，現時居於英國。現階段的他，是詩人，也是作家。他早年出版的《不二》，是一本色空交戰、從性愛挖人性的小說，可以想像，他是個不停地打破自我和社會框框的有趣人物。

《金線》則是另一類書種，教人整理和梳理邏輯思維。馮唐在麥肯錫著名用來訓練邏輯思維的「金字塔原理」之上，引入了「金線」概念，令整個思維更精進和精準。他強調結構化思維和結構化表達相當重要，這令我頓然明白，為何跟某些人相處和溝通等同在挑戰自己的耐性極限。相比那些同樣在麥肯錫出身的作家，如：勝間和代，馮唐傳授的心法貼近人情和人性更多，他把金線的關鍵元素平易地道出：莫非就是掌握到「想明白、說清楚」這六個字。現世代很多問題，就是當中的人思緒混沌、說話含糊。此心法放在企管應用可以，放在管理人生更好，能夠把一種智慧融會貫通，令人可用在專業和生活上，作者若沒有對世情想得靈通和靈動，是無法做到的。

舉例：當馮唐要示範如何從中心論點去分解成第一、第二層的邏輯時，他用了「如何找到滿意的女朋友」為中心論點去一層層思考，成件事就變得很有趣。書中呈現了作者那個既活潑又活躍的頭腦，在解釋其金線心法時，也說了很多人生哲理。我很喜歡的，是他說：「生命苦短，資源有限，不要戀戰。」、「人生不過詩、酒、茶」和「一旦遇上指鹿為馬的人、機構或環境，快走。」說邏輯的同時，也在說人生，這也是此書能吸引我一口氣讀下去的原因。

馮唐是我近期見過最跳脫的近代作家，看完《金線》不夠喉，馬上把他以前的作品如《了不起》、《成事》、《有本事》、《如何避免成為一個油膩的中年猥瑣男？》（一看書名大笑不停，非讀不可！）訂購。書到即閱，欲罷不能。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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