相隔43年《喝采》4K銀幕重現 重溫陳百強張國榮青春物語

樂壇才子男神陳百強離世30周年，坊間樂迷各有紀念活動，而由陳百強於1980年主演的電影《喝采》，闊別大銀幕43年，亦以4K數碼修復版再度公映，戲中另外兩位男主角張國榮、鍾保羅，都屬最盛放的青春年華，3人同樣早已撒手塵寰，今日再看，倍加感觸和思念。

陳百強唱過無數經典金曲，然而在電影上的產量就不算多，其中1980年由他擔任男主角的《喝采》，絕對是代表作之一。由蔡繼光執導的《喝采》，監製是陳欣健，孫泳恩任製片，也是現任英皇集團主席楊受成博士第一部投資的電影。陳百強、張國榮、鍾保羅、盧業瑂領銜主演，翁靜晶特別演出，意義非凡！

三劍俠合作

據說當年港姐出身的孫泳恩有意在影壇發展，得到楊受成擔任出品人，並邀蔡繼光、陳欣健任班底，再找當時的年輕編劇文雋、鄭丹瑞加盟，希望集結人氣年輕偶像拍攝青春愛情片，於是便有了《喝采》的誕生。

當時陳百強在樂壇初初冒起，憑着音樂才華備受注目，而他跟張國榮、鍾保羅同屬經理人譚國基旗下，號稱「三劍俠」，因此順理成章一同參演這部由年輕偶像擔綱的電影《喝采》。之後3人也再度合作了《失業生》。

戲中陳百強演的Ken，跟鍾保羅飾演的Paul是感情深厚的兩兄弟（鍾在現實中亦是一名電台DJ），張國榮飾演的Gigo跟Ken在音樂比賽中認識，開啟了夢想之旅，但青春總是經歷雨打風吹，Ken在親情、友情和愛情都受到考驗，惟只有音樂讓他得到另一番際遇……

重溫經典名曲

有影評形容，《喝采》的角色設計上，參考占士甸主演的荷里活片《阿飛正傳》，張國榮、陳百強和鍾保羅各自代表年輕人的特質，如反叛、純情、衝動，由此構成了青春路上的高低起伏，也是成長期的一番自我勉勵。

電影編劇鄭丹瑞便揚言，當年他由電視台跳入電影圈，經歷過兩部失敗的電影創作，意志消沉，卻難得遇上《喝采》的創作機會，更受到陳百強的一番鼓舞，讓他重拾電影上的信心，之後才能圓夢成為導演。

陳百強在電影中唱的主題曲，於戲中原名為《鼓舞》，正是向追逐夢想的人給予鼓勵，後來要灌錄歌曲時，考慮到商業效應，才改回跟電影同名的《喝采》。另外，兩首電影插曲《初戀》及《眼淚為你流》，都是陳百強的成名作，巧妙地穿插在劇情中，份外令歌迷們窩心。

歷經一年修復

電影修復的最大原則，是利用尖端數碼科技，將電影回復原本面貌，經過4K數碼修復後，《喝采》在觀影上會顯得密度極高、比較滑溜，畫面更加清晰，卻不致過度銳利，同時不會將暗位過度推高；再者，菲林片要用放映機播放，放映機時有震動情況，以致看戲時會感覺到少許搖晃，數碼畫面則相對穩定得多。

今次《喝采》的修復師，先將整齣電影的菲林逐格掃描，再利用影音工作軟件，以狀態較好的部分為基礎重建、改善有破損的地方，然後反復修改，盡量回復當年上映時的質素！經過超過一年的努力，這齣4K數碼修復版終於面世，讓大家再次細味陳百強、張國榮、鍾保羅、翁靜晶及盧業瑂的無添加經典演出。（上映日期：11月2日）

作者：陳家昌

責任編輯：吳霆俊

▲ 《喝采》中的陳百強和張國榮，在音樂比賽中互相認識。（劇照）

▲ 陳百強戲中形象，貫徹他的文質彬彬。（劇照）

▲ 張國榮代表「叛逆」。（劇照）

▲ 翁靜晶跟陳百強是兩小無猜一對。（劇照）

▲ 《喝采》是屬於80年代的青春物語。（劇照）

▲ 鍾保羅飾演電台DJ，當時他在現實中同樣是DJ。（劇照）