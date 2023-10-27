  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 06:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

相隔43年《喝采》4K銀幕重現 重溫陳百強張國榮青春物語

副刊版 2023/10/27

分享：

分享：

樂壇才子男神陳百強離世30周年，坊間樂迷各有紀念活動，而由陳百強於1980年主演的電影《喝采》，闊別大銀幕43年，亦以4K數碼修復版再度公映，戲中另外兩位男主角張國榮、鍾保羅，都屬最盛放的青春年華，3人同樣早已撒手塵寰，今日再看，倍加感觸和思念。

陳百強唱過無數經典金曲，然而在電影上的產量就不算多，其中1980年由他擔任男主角的《喝采》，絕對是代表作之一。由蔡繼光執導的《喝采》，監製是陳欣健，孫泳恩任製片，也是現任英皇集團主席楊受成博士第一部投資的電影。陳百強、張國榮、鍾保羅、盧業瑂領銜主演，翁靜晶特別演出，意義非凡！

三劍俠合作

據說當年港姐出身的孫泳恩有意在影壇發展，得到楊受成擔任出品人，並邀蔡繼光、陳欣健任班底，再找當時的年輕編劇文雋、鄭丹瑞加盟，希望集結人氣年輕偶像拍攝青春愛情片，於是便有了《喝采》的誕生。

當時陳百強在樂壇初初冒起，憑着音樂才華備受注目，而他跟張國榮、鍾保羅同屬經理人譚國基旗下，號稱「三劍俠」，因此順理成章一同參演這部由年輕偶像擔綱的電影《喝采》。之後3人也再度合作了《失業生》。

戲中陳百強演的Ken，跟鍾保羅飾演的Paul是感情深厚的兩兄弟（鍾在現實中亦是一名電台DJ），張國榮飾演的Gigo跟Ken在音樂比賽中認識，開啟了夢想之旅，但青春總是經歷雨打風吹，Ken在親情、友情和愛情都受到考驗，惟只有音樂讓他得到另一番際遇……

重溫經典名曲

有影評形容，《喝采》的角色設計上，參考占士甸主演的荷里活片《阿飛正傳》，張國榮、陳百強和鍾保羅各自代表年輕人的特質，如反叛、純情、衝動，由此構成了青春路上的高低起伏，也是成長期的一番自我勉勵。

電影編劇鄭丹瑞便揚言，當年他由電視台跳入電影圈，經歷過兩部失敗的電影創作，意志消沉，卻難得遇上《喝采》的創作機會，更受到陳百強的一番鼓舞，讓他重拾電影上的信心，之後才能圓夢成為導演。

陳百強在電影中唱的主題曲，於戲中原名為《鼓舞》，正是向追逐夢想的人給予鼓勵，後來要灌錄歌曲時，考慮到商業效應，才改回跟電影同名的《喝采》。另外，兩首電影插曲《初戀》及《眼淚為你流》，都是陳百強的成名作，巧妙地穿插在劇情中，份外令歌迷們窩心。

歷經一年修復

電影修復的最大原則，是利用尖端數碼科技，將電影回復原本面貌，經過4K數碼修復後，《喝采》在觀影上會顯得密度極高、比較滑溜，畫面更加清晰，卻不致過度銳利，同時不會將暗位過度推高；再者，菲林片要用放映機播放，放映機時有震動情況，以致看戲時會感覺到少許搖晃，數碼畫面則相對穩定得多。

今次《喝采》的修復師，先將整齣電影的菲林逐格掃描，再利用影音工作軟件，以狀態較好的部分為基礎重建、改善有破損的地方，然後反復修改，盡量回復當年上映時的質素！經過超過一年的努力，這齣4K數碼修復版終於面世，讓大家再次細味陳百強、張國榮、鍾保羅、翁靜晶及盧業瑂的無添加經典演出。（上映日期：11月2日）

作者：陳家昌

責任編輯：吳霆俊

《喝采》中的陳百強和張國榮，在音樂比賽中互相認識。（劇照）

陳百強戲中形象，貫徹他的文質彬彬。（劇照）

張國榮代表「叛逆」。（劇照）

翁靜晶跟陳百強是兩小無猜一對。（劇照）

《喝采》是屬於80年代的青春物語。（劇照）

鍾保羅飾演電台DJ，當時他在現實中同樣是DJ。（劇照）

電影 鄭丹瑞 張國榮 楊受成 陳百強 陳欣健

上一篇文章

英國專訪《荒失失奇兵》創作班底 12月香港公演 率先解構舞台魔法

下一篇文章

打造優質睡眠 寢室體驗6重奏 多款人氣寢具低至5折

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？