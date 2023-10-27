X推語音及視像測試版 開啟私訊可通話 行政人員版 2023/10/27 分享： 分享： 社交平台X（前身為Twitter）日前宣布推出測試版的語音及視像通話功能，允許X用戶通過該平台，以語音或視像通話形式呼叫聯絡人。 在設定中，用戶可打開「語音及視像通話」功能，然後選擇願意與哪些聯絡人使用 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新款Apple Watch 兩手指開合執行App 2023/10/27 新款Apple Watch 兩手指開合執行App 成人娛樂AI聊天機械人 採Meta大模型訓練 2023/10/26 成人娛樂AI聊天機械人 採Meta大模型訓練 蘋果Scary fast發布會 傳推最新24" iMac 2023/10/26 蘋果Scary fast發布會 傳推最新24" iMac 大英博物館料花5年 數碼化800萬件藏品 2023/10/25 大英博物館料花5年 數碼化800萬件藏品 歐盟《AI法案》 或未能本年內通過 2023/10/25 歐盟《AI法案》 或未能本年內通過 社交平台 Twitter