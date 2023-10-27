X推語音及視像測試版 開啟私訊可通話

社交平台X（前身為Twitter）日前宣布推出測試版的語音及視像通話功能，允許X用戶通過該平台，以語音或視像通話形式呼叫聯絡人。

在設定中，用戶可打開「語音及視像通話」功能，然後選擇願意與哪些聯絡人使用

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