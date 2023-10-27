▲ 音樂會邀得各地鼓樂名家與中樂團即席演出，吸引共逾16,000名樂迷分別於現場及透過線上直播觀賞。

為重現熱鬧市況，政府推出「開心香港」一系列活動，其中之一就是由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會。作為疫情後首個大型鼓樂盛事，當日吸引大批市民及遊客聚首一堂，共同體驗打鼓樂趣，為社群注入滿滿正能量！



非遺鼓隊巡遊演出 鼓樂名家即場演奏 激勵人心



活動於10月14日於西九文化區圓滿舉行。嘉年華除設美食及遊戲攤位外，亦邀得來自山西、陝西、汕頭的非物質文化遺產鼓隊，穿上特色服裝在場巡遊演出，非常「搶眼」。同場還有高達3.47米的巨型「太平鼓」，每十年才公開展示一次，大小朋友均紛紛把握機會，排隊試敲兼與「太平鼓」合照留念。至於早前於香港活力鼓令24式擂台賽中勝出的隊伍亦即席表演，無論是由小學生組成的鼓隊、抑或是銀齡組別，均有板有眼，功架十足。緊隨其後的音樂會則滙集香港中樂團和來自世界各地，包括美國、烏茲別克、非洲、日本、韓國等地的鼓樂名家，於香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌帶領下，同台演出。閻教授透露，音樂會在一年多前已籌備，能為樂迷帶來精彩的鼓樂表演，有賴樂團豐富的合奏經驗、以及各應邀來港的鼓樂單位的充分準備。在場樂迷更獲贈富中國特色的布郎鼓，在壓軸的鼓樂大合奏，與台上樂團互動演奏，打成一片，場面激昂澎湃，令這個西九黃昏更見熱鬧歡樂。

▲ 日本太鼓演奏家陽介Yosuke以高3.47米的「太平鼓」演出。

▲ 來自山西、陝西、汕頭等多地的非遺鼓隊穿上特色服裝，於現場巡遊表演，場面熱鬧。

特首 : 音樂會直播全球 見證香港盛事



為讓世界各地樂迷一同見證香港文化旅遊盛事的風采，音樂會以5G於網上不同平台實時直播，加上現場逾萬六人參與觀賞。行政長官李家超於活動上視像致辭時亦提及，是次盛大的音樂會宣傳香港優質旅遊城市及中西文化薈萃的形象，是「以文塑旅」的其中一項最佳示範。

閻惠昌亦表示，香港中樂團日後會繼續為廣大市民帶來更多音樂盛宴，傳播中國故事及香港故事。



以藝術力量振奮人心 華懋集團全力支持



是次「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會得以成功舉辦，除了由享負盛名的香港中樂團牽頭外，華懋集團亦出錢出力。一系列「鼓動心弦 連結世界」系列活動早於4月於中環街市揭幕，半年來舉行了多場地區活動，跨越十八區，接觸階層涵蓋各階層市民、少數族裔及青少年在囚人士，集團更身體力行，自組鼓隊，體現音樂無分界限的凝聚力。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興解釋，他相信藝術的力量，可以振奮人心，提升生活質素，因此一直以來均支持和推動藝術文化發展，是次集團希望透過「鼓動心弦 連結世界」活動系列，連繫各階層市民，陶冶性情，促進心靈健康，為社會注入正能量。兩場音樂養心坊稍後亦將舉行，為參與的長者和其他人士，舒緩心理壓力，提升精神健康。

▲ 華懋集團行政總裁與同事們自組鼓隊，在嘉年華啟動禮上即場表演。

華懋集團另一矚目項目 「如心園」年底開幕

華懋集團另一矚目項目 「如心園」年底開幕「鼓動心弦 連結世界」嘉年華會場亦分別設置「如心賞」遊戲攤位和「如心園」展覽。將於今年年底開幕的如心園，料成為香港新地標，園區及其設施佔地約7 0 , 0 0 0 平方呎， 將是香港首個及唯一的木化石公園、以及亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園。如心園融合多媒體和互動科技，呈現充滿趣味的「娛+學」體驗，啟迪來自本地及世界各地的訪客，投入一段跨越百萬年的溯古旅程。記得留意開幕日期！

▲ 嘉年華設有投壺、幸運彩虹、彩繪等不同攤位，部分珍貴的木化石藏品亦於如心園展區展出，予遊人先睹為快。

了解更多

「鼓動心弦 連結世界」系列活動 -

https://www.chinachemgroup.com/zh-hk/sustainability/community/one-beat-one-world-connecting-through-the-drum

「如心園」簡介 -

https://www.ninapark.org/zh-hk