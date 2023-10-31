早前颱風蘇拉及百年一遇的暴雨把全港市民殺了個措手不及，前所未見的極端天氣破壞力，令更多人醒覺氣候變化並非遙不可及，而是對我們有極為切身的影響。面對頻繁天災造成的不幸，更凸顯保險在社會上的重要性，將風險轉嫁之餘亦能夠在關鍵時刻幫助客戶。對抗氣候變化，無論是個人還是企業都可以從生活和工作的細節開始，作出更加環保、可持續的選擇。

蘇黎世集團採用多套全球性的可持續發展準則，是全球首家支持巴黎協議的環球保險企業，除了做好保險的本業之外，亦將可持續發展融入業務策略及日常決策中，我們的目標是成為全球最負責任及最有影響力的企業之一，除了承諾在2030年達到營運碳中和外，我們更在核保、理賠、產品及服務、投資等多個範疇，與不同的持份者，如供應商、客戶和合作伙伴等一起發揮正面的影響力，共創更美好的未來。集團以明確的目標、戰略、行動計劃和績效衡量工具以及治理架構，務求在全球業務中取得可衡量的可持續發展成果。



保護地球：營運碳排放大減87%，與員工實踐綠色生活



蘇黎世集團在可持續發展方面擁有三大重點策略，第一個重點策略是「保護地球」，致力通過不同的方式減少碳排放，達成淨零目標。相比疫情前，蘇黎世香港在2022年減少了87%（3,000噸）碳排放，包括減少90%用水、減少96%乘坐飛機出差及65%員工通勤排放等。在深化負責任投資方面，香港的投資組合更減少了50%碳足跡。

香港辦公室設有各類節能、回收及減少用紙措施，最近更在茶水間新增廚餘回收設施。此外，蘇黎世將每年的9月定為「氣候月」，旨在推廣減緩氣候變化知識，今年香港的「氣候月」活動包括為員工及合作伙伴舉辦清潔海灘、回收重用工作坊等。為實踐推己及人的精神，蘇黎世香港亦透過社交媒體分享可持續發展知識和活動，與客戶互動，啟發大眾一同參與實踐。

▲ 蘇黎世香港今年9月的「氣候月」活動包括為員工及合作伙伴舉辦清潔海灘、回收重用工作坊等。

支持客戶：轉型至更可持續發展的生活方式



除了減碳及環保相關項目，蘇黎世亦以「支持客戶」為重點，在各項服務、產品和推廣中加入可持續發展元素，鼓勵客戶和商業夥伴一同改變思維和習慣。蘇黎世香港除了全面推動電子化服務如網上投保、e索償、電子支付等以減少用紙，亦為企業客戶提供氣候變化風險管理顧問服務Zurich Resilience Solutions，針對氣候變化的風險，為企業提供可持續營運方案和相關匯報建議，至於資源較少的中小企，蘇黎世則向他們提供講座，更資助他們申請環境社會治理公會（The ESG Consortium）的ESG認證，讓他們更容易開始實踐ESG。

此外，蘇黎世香港更挖空心思在不同的保險產品中融入可持續發展元素，如為家居保險加入慳電禮遇、電動汽車充電設施法律責任保障、太陽能板維修保障等；更首創透過支持可再生能源計劃，為旅遊保險客戶抵消所乘航班的碳排放量，以及提升旅程中租用電動汽車的保障額等等。在壽險方面，蘇黎世投連險產品中的ESG投資選項更為全港最多（註一），促進客戶於管理財富時作出綠色選擇。



培育人才及關懷社區：扶植青少年發展 關注精神健康



蘇黎世視「培育人才及關懷社區」為第三大重點策略，倡導多元及包容的企業文化、支持員工的持續發展，以及支持弱勢社群。蘇黎世香港關注青少年身心發展，除了連續3年冠名贊助學界3×3籃球挑戰賽外，今年亦與Z蘇黎世基金會及香港心理衞生會合作，推出為期3年的「CHILL LAB超正常研究室計劃」，目標向全港過半中學推廣心理健康。為關懷弱勢社群，蘇黎世香港不時舉辦物資捐贈、派飯、義賣、探訪、籌款等活動。

至於員工的可持續發展，蘇黎世香港提供很多機會如新技能培訓、內部晉升及調遷、員工獎勵活動、可持續發展工作坊和專業培訓贊助等，支持員工在工作上的可持續發展；此外，蘇黎世香港亦鼓勵員工自發組織活動，現已有多個員工發展小組分別推動年青員工發展、性別平等、性傾向平等、可持續發展等議題。

▲ 蘇黎世香港連續3年冠名贊助學界3×3籃球挑戰賽，扶植青少年發展。

憑不懈努力與投入 屢獲業界獎項肯定



憑着於可持續發展的不懈努力及投入，蘇黎世在本地多個業界獎項中屢獲殊榮，最新獲得的獎項包括於香港保險業聯會主辦的「香港保險業大獎2023」中連續兩年獲頒「傑出ESG及可持續發展大獎」，以及獲得新城財經台「灣區企業可持續發展大奬2023 - 社會可持續發展獎」，肯定了團隊的ESG工作，推動我們繼續為地球及下一代的福祉努力。

▲ 蘇黎世香港於香港保險業聯會主辦的「香港保險業大獎2023」中，連續兩年獲頒「傑出ESG及可持續發展大獎」。

註一：截至2023年7月。

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（特約）