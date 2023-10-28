華發橫琴薈2期矜罕純住宅項目 3房首期$92萬起 置業家居 2023/10/28 分享： 分享： 珠海橫琴佔7成以上的土地受發展規限，只有8%的土地可作純住宅發展，而於橫琴已開發多個項目的華發集團，最新打造的華發橫琴薈2期，為區內罕有擁70年住宅產權的項目，首期$92萬港元起可已購置約90平方米的 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 2023/10/21 贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 2023/10/14 華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 2023/09/02 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 2023/08/26 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 2023/08/12 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 金融 深圳 澳門 廣州 珠海 橫琴 3房