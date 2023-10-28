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華發橫琴薈2期矜罕純住宅項目 3房首期$92萬起

置業家居 2023/10/28

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珠海橫琴佔7成以上的土地受發展規限，只有8%的土地可作純住宅發展，而於橫琴已開發多個項目的華發集團，最新打造的華發橫琴薈2期，為區內罕有擁70年住宅產權的項目，首期$92萬港元起可已購置約90平方米的

...

欄名 : 大灣區樓市

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