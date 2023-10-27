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建造業零碳天地一連三日舉辦新能源汽車展  築動 ‧ 綠色生活邁向碳中和 

特約 18:20 2023/10/27

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 「零碳天地新能源汽車展」今年載譽歸來，展現各種新能源的無限應用可能。開幕儀式主禮嘉賓左起：零碳天地管理委員會成員王紹恆先生、建造業議會何安誠工程師、環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士、零碳天地管理委員會顧問莊堅烈先生、零碳天地管理委員會孟家榮營造師。

善用新能源是落實減碳策略之一，為邁向2050年碳中和目標的重要一環。建造業零碳天地（零碳天地）為響應政府推動電動車普及化，於2022年率先與業界合作舉辦全港首個戶外「電動車展」，獲得各界廣泛好評。今年再下一城舉辦「新能源汽車展」，同時作為築月2023頭炮活動，於今天（27日）起一連三日於零碳天地舉行，適合親子及熱愛新能源電動車的車迷參觀。

具前瞻性新能源汽車

繼去年的首屆「戶外電動車展」，零碳天地展出多款電動車輛，包括巴士、小巴、以至復康巴、無人駕駛自動車、貨車、私家車及電單車等，令公眾大開眼界。建造業議會主席何安誠工程師於開幕禮上表示，今年零碳天地再度舉辦新能源汽車展，除了繼續展出不同品牌嶄新款式的電動車外，亦囊括香港本地院校自行研發的新能源汽車，包括太陽能及氨動力推動的多款電動車，當中所運用的前瞻性技術與建造業數碼化互相呼應，啟發大家對未來智慧城市的無限可能。另外，除了新款的電動車外，現場更設電動車座談會，讓業界及車迷作深度交流。

何工程師對業界的新能源轉型進程充滿信心：「建造業界龍頭公司已率先響應，計劃將工程車輛，包括混凝土車、裝載機，以及運輸車隊等逐步電動化，相信只要有先驅者作領頭，業界便會一呼百應，相信今屆車展中展出的工程車輛，有望在不久的將來在工程地盤中應用。」

何安誠工程師表示，零碳天地將繼續秉承環保理念，致力構建香港成為擁抱創科及綠色生活的智慧城市，締造更環保，更美好嘅「零碳」未來。

梁啟明博士表示，推動綠色運輸及推廣零排放的新能源汽車，對香港能否實現2050年碳中和及車輛零排放目標至為關鍵。

環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士出席典禮時表示，施政報告提出將加大力度推動新能源使用，帶領香港綠色轉型。新能源車發展促進不同的技術創新研發，加速可持續能源發展，為未來交通出行提供更多可能性，同時進一步加快香港構建成綠色生活智慧城市的步伐。「將來更多汽車使用可再生能源，加上未來電動車充電設施及配套持續完善，除了節省能源消耗外，更可改善空氣質素，減低溫室氣體排放，是實踐『碳中和』願景的重要因素。」

主禮嘉賓及一眾合作伙伴於開幕儀式上合照。

KIA NIRO EV（左）及Volkswagen ID.4。

Nissan LEAF（左）及Maxus MIFA 9 Premium。

亞太國際新能源電動裝載機（左）及SOPHIE 6s 太陽能電動車

車展限定 小車迷專屬電動車駕駛體驗

環保教育從小開始，「零碳天地新能源汽車展」亦以親子活動及STEAM教育為主題，除了介紹新能源車發展外，現場亦齊集各式打卡及低碳攤位遊戲，大小車迷均能盡情投入低碳旅途。現場更設置期間限定的STEAM遙控車及迷你工程電動車駕駛樂，小朋友可以寓學習於娛樂，體驗不一樣的綠色出行。

小朋友化身「零碳電動小車神」，親身駕駛迷你電動工程車，為減碳出一分力。

​​​​​​​現場設有新能源電動車的工作坊及遊戲攤位供親子STEAM學習。

日期：2023年10月27日至29日 (星期五至日)
時間：12:00 pm–6 pm
地點：建造業零碳天地（九龍灣常悅道8號）
費用：免費入場
網址：https://bit.ly/ZCPNewEVExhibition_TChi

精選活動：
●    新能源汽車車隊列陣
●    電動車座談會
●    互動遊戲攤位
●    迷你電動工程車駕駛體驗
●    STEAM遙控車工作坊

參展車輛（根據英文字母排列）：
現代汽車 – IONIQ 6
賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃 – 「迷你轆轆」電動環保宣傳車
起亞汽車 – Niro EV
上汽大通 – MIFA 9 Premium
新能源亞太有限公司 – 電動輪式裝載機
日產汽車 – LEAF
施耐德電氣 – EVlink™ Pro AC充電器
信興新能源有限公司 – 純電動小巴
香港理工大學 – 氨動力高爾夫球車及小巴
VTC太陽能車隊 – 太陽能車SOPHIE 6s
Volkswagen Hong Kong – ID.4

（特約）

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