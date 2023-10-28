減辣僅「半桶水」 無助扭轉樓價跌勢 置業家居 2023/10/28 分享： 分享： 特首李家超於周三（25日）公布的新一份《施政報告》終落實減辣，市場紛指減辣得「半桶水」，難於近日樓價跌勢加劇下扭轉局勢。 減辣公布後，英皇率先公布香港仔澄天首批價單，折實最平$440萬入場，折實呎價由$ ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 一手貨尾量創20年新高 料定價不能進取 2023/10/21 一手貨尾量創20年新高 料定價不能進取 減辣非唯一招數 提振樓市還需刺激經濟 2023/10/14 減辣非唯一招數 提振樓市還需刺激經濟 樓市淡靜如死水 料「撤辣」刺激仍有限 2023/10/07 樓市淡靜如死水 料「撤辣」刺激仍有限 各界推不同優惠及活動 冀搞旺「夜經濟」！ 2023/09/30 各界推不同優惠及活動 冀搞旺「夜經濟」！ 內地生帶動推升 租金急彈跑贏樓價 2023/09/23 內地生帶動推升 租金急彈跑贏樓價 施政報告 澄天 登峰‧南岸 逸南 啟德海灣1期 晉環 黃埔花園 美孚新邨 加息 二手市場