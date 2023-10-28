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減辣僅「半桶水」 無助扭轉樓價跌勢

置業家居 2023/10/28

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特首李家超於周三（25日）公布的新一份《施政報告》終落實減辣，市場紛指減辣得「半桶水」，難於近日樓價跌勢加劇下扭轉局勢。

減辣公布後，英皇率先公布香港仔澄天首批價單，折實最平$440萬入場，折實呎價由$

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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施政報告 澄天 登峰‧南岸 逸南 啟德海灣1期 晉環 黃埔花園 美孚新邨 加息 二手市場

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專家點睇「減辣」影響？

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