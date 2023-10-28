減辣利好樓市 第四季交投可望轉活

【分析】一如市場預期，政府在周三公布的《施政報告》中，終於調整辣招，為三項辣招減辣，確實為樓市迎來重大利好消息，加上《施政》中推出的各項振興經濟措施，相信有助轉活第四季市況。

樓價自第二季起持續回落，而

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