澄天 首批折實呎價$1.53萬起 港島近8年最平 置業家居 2023/10/28 分享： 分享： 【一手市場】由英皇國際發展的香港仔單幢盤澄天，於周四（26日），即新一份《施政報告》公布後一日，隨即開價，英皇國際副主席楊政龍表示，澄天首張價單以「親民價」推出，定價參考同區樓盤，首批涉55伙，經已開 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發 今日 《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發 減辣利好樓市 第四季交投可望轉活 今日 減辣利好樓市 第四季交投可望轉活 直擊交樓標準示範單位 18樓D室 實用面積400呎 2房 今日 直擊交樓標準示範單位 18樓D室 實用面積400呎 2房 直擊交樓標準示範單位 18樓B室 實用面積287呎 1房 今日 直擊交樓標準示範單位 18樓B室 實用面積287呎 1房 買家加快入市 美孚701呎筍價$663萬成交 今日 買家加快入市 美孚701呎筍價$663萬成交 你可能感興趣 《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發 今日 01:00 《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發 減辣利好樓市 第四季交投可望轉活 今日 01:00 減辣利好樓市 第四季交投可望轉活 直擊交樓標準示範單位 18樓D室 實用面積400呎 2房 今日 01:00 直擊交樓標準示範單位 18樓D室 實用面積400呎 2房 最新專欄文章 更多 西九文化區管理局副主席陳智思專訪 文化產業助香港經濟闖出一片天 今日 西九文化區管理局副主席陳智思專訪 文化產業助香港經濟闖出一片天 故宮文化博物館 嶄新淺易地展示文化珍藏 今日 故宮文化博物館 嶄新淺易地展示文化珍藏 M+火速成國際文化藝術界新寵 今日 M+火速成國際文化藝術界新寵 西九文化區臨重大財赤 難靠文化項目賺錢 今日 西九文化區臨重大財赤 難靠文化項目賺錢 政府力拓文化產業 如何助旅遊業維持競爭力 今日 政府力拓文化產業 如何助旅遊業維持競爭力 一手市場 施政報告 晉環