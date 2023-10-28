澄天 首批折實呎價$1.53萬起 港島近8年最平

【一手市場】由英皇國際發展的香港仔單幢盤澄天，於周四（26日），即新一份《施政報告》公布後一日，隨即開價，英皇國際副主席楊政龍表示，澄天首張價單以「親民價」推出，定價參考同區樓盤，首批涉55伙，經已開

...