直擊交樓標準示範單位 18樓D室 實用面積400呎 2房 置業家居 2023/10/28 分享： 分享： 發展商於周二（24日）開放澄天兩個無改動交樓標準示範單位，當中2房示位以18樓D室為藍本搭建，實用面積400平方呎，樓底高約3.15米。客飯兩廳以長形開則，大門右邊即設開放式廚房，裡面已配備一系列德國 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發 今日 《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發 減辣利好樓市 第四季交投可望轉活 今日 減辣利好樓市 第四季交投可望轉活 澄天 首批折實呎價$1.53萬起 港島近8年最平 今日 澄天 首批折實呎價$1.53萬起 港島近8年最平 直擊交樓標準示範單位 18樓B室 實用面積287呎 1房 今日 直擊交樓標準示範單位 18樓B室 實用面積287呎 1房 買家加快入市 美孚701呎筍價$663萬成交 今日 買家加快入市 美孚701呎筍價$663萬成交 你可能感興趣 《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發 今日 01:00 《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發 減辣利好樓市 第四季交投可望轉活 今日 01:00 減辣利好樓市 第四季交投可望轉活 澄天 首批折實呎價$1.53萬起 港島近8年最平 今日 01:00 澄天 首批折實呎價$1.53萬起 港島近8年最平 最新專欄文章 更多 西九文化區管理局副主席陳智思專訪 文化產業助香港經濟闖出一片天 今日 西九文化區管理局副主席陳智思專訪 文化產業助香港經濟闖出一片天 故宮文化博物館 嶄新淺易地展示文化珍藏 今日 故宮文化博物館 嶄新淺易地展示文化珍藏 M+火速成國際文化藝術界新寵 今日 M+火速成國際文化藝術界新寵 西九文化區臨重大財赤 難靠文化項目賺錢 今日 西九文化區臨重大財赤 難靠文化項目賺錢 政府力拓文化產業 如何助旅遊業維持競爭力 今日 政府力拓文化產業 如何助旅遊業維持競爭力 一手市場