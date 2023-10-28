直擊交樓標準示範單位 18樓D室 實用面積400呎 2房

發展商於周二（24日）開放澄天兩個無改動交樓標準示範單位，當中2房示位以18樓D室為藍本搭建，實用面積400平方呎，樓底高約3.15米。客飯兩廳以長形開則，大門右邊即設開放式廚房，裡面已配備一系列德國

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