直擊交樓標準示範單位 18樓B室 實用面積287呎 1房

同日開放的1房（連套房）無改動示位則以18樓B室為藍本搭建，實用面積287平方呎，樓底同樣高約3.15米。客飯廳以長形開則，空間實用；右邊外接三合一露台。由於露台位處大門右邊，故發展商特意於睡房及客廳

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