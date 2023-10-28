專家點睇「減辣」影響？

地產建設商會執委會主席梁志堅：減辣稅鼓勵投資者入市交投料受帶動

各項辣招都有調整，屬對症下藥，雖然不會谷起樓市，但至少能帶動樓市交投，亦可鼓勵資金充裕的市民多購1伙。

仲量聯行香港主席曾煥平：減辣「半桶水

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