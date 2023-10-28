《施政報告》落實減辣 市場重拾動力 一二手再出發

受高息環境持續，以及本港經濟於疫後尚待復甦，樓市成交量及價格持續下滑，特首李家超於周三（25日）公布的《施政報告》為樓市三項辣招減辣，包括把額外印花稅的適用年期由3年降至2年，並把買家印花稅及新從價印

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