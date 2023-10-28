啟德啟德海灣第1期首批208伙 1房折實$575萬起入場 置業家居 2023/10/28 分享： 分享： 新一份《施政報告》公布一系列減辣措施，啟德大型新盤趁勢出擊。由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第1期，於本周二（24日）推出首批208伙，1房折實入場價約$575.016萬，折實呎價則由$ ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起 今日 白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起 旺角ONE SOHO逾180伙已交樓 增首年免息免供按揭優惠 2023/10/14 旺角ONE SOHO逾180伙已交樓 增首年免息免供按揭優惠 粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格 2023/10/07 粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格 屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 2023/09/23 屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 2023/09/23 九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 一手市場 UNIVERSITY HILL 施政報告 YOHO WEST NOVO LAND 2A期 啟德海灣 啟德海灣1期 銷售安排