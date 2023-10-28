啟德啟德海灣第1期首批208伙 1房折實$575萬起入場

新一份《施政報告》公布一系列減辣措施，啟德大型新盤趁勢出擊。由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第1期，於本周二（24日）推出首批208伙，1房折實入場價約$575.016萬，折實呎價則由$

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