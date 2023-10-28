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白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起

置業家居 2023/10/28

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《施政報告》公布前夕，部分發展商亦提前部署。其中，新地早於周一（23日）公布其推盤部署，並於翌日加推旗下大埔白石角UNIVERSITY HILL 2A期的6號價單，65伙折實價由$320.81萬起。

...

欄名 : 新盤速遞

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