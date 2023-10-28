由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港 副刊版 2023/10/28 分享： 分享： 位於觀塘的一新美術館，由即日至12月16日舉行「太平景象」展覽，展出香港畫家聯會70位畫家共140幅作品，通過油彩、水墨、水彩、水粉、鋼筆、鉛筆等多種不同的藝術媒介，去描繪太平山周圍的眾生相，讓大家可 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 好去處 最新專欄文章 更多 塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位 2023/10/21 塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位 賽馬會創意藝術中心試闖PMQ 2023/10/14 賽馬會創意藝術中心試闖PMQ 【假日好去處】「teamLab 」千呼萬喚終來登陸九龍灣 逾萬呎 6 大互動藝術沉浸式空間 2023/07/14 【假日好去處】「teamLab 」千呼萬喚終來登陸九龍灣 逾萬呎 6 大互動藝術沉浸式空間 夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙 2023/06/30 夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙 現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊 2023/06/02 現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊 展覽 觀塘 好去處