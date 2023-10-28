由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港

位於觀塘的一新美術館，由即日至12月16日舉行「太平景象」展覽，展出香港畫家聯會70位畫家共140幅作品，通過油彩、水墨、水彩、水粉、鋼筆、鉛筆等多種不同的藝術媒介，去描繪太平山周圍的眾生相，讓大家可

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