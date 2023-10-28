  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港

副刊版 2023/10/28

分享：

分享：

位於觀塘的一新美術館，由即日至12月16日舉行「太平景象」展覽，展出香港畫家聯會70位畫家共140幅作品，通過油彩、水墨、水彩、水粉、鋼筆、鉛筆等多種不同的藝術媒介，去描繪太平山周圍的眾生相，讓大家可

...

欄名 : 好去處

最新專欄文章 更多

塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位
2023/10/21
塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位
賽馬會創意藝術中心試闖PMQ
2023/10/14
賽馬會創意藝術中心試闖PMQ
【假日好去處】「teamLab 」千呼萬喚終來登陸九龍灣 逾萬呎 6 大互動藝術沉浸式空間
2023/07/14
【假日好去處】「teamLab 」千呼萬喚終來登陸九龍灣 逾萬呎 6 大互動藝術沉浸式空間
夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙
2023/06/30
夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙
現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊
2023/06/02
現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊
展覽 觀塘 好去處

上一篇文章

地道YouTuber濠江搵食 尋找澳門3間隱世餐廳

下一篇文章

小薯茄團隊分享創作思維 揭網上影片流量致勝關鍵

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？