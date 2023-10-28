港閩擴醫療合作 支援居福建港人

香港與福建關係密切，香港不單有超過120萬居民原籍福建，亦有不少港人在福建工作，很多香港長者選擇到福建定居，安度晚年，因此對於香港的醫療支援需求日益迫切。

最新一份的施政報告提出，探討明年把「廣東院舍照顧服務計劃」擴展至由內地機構營辦的指定安老院，讓長者到大灣區內地城市養老有更多選擇。

接下來，政府應該盡快將長者醫療券使用範圍擴至福建省，長遠可以由閩港合作建立綜合性公立醫院，既能滿足港人在福建的醫療支援需求，亦可促進深化兩地醫療衞生領域的交流協作，助力國家區域醫療中心建設。

隨着香港與內地的合作不斷深入，愈來愈多的港人赴內地工作、生活，進一步豐富香港跨境福利政策，完善港人跨境福利保障尤其必要。根據第七次全國人口普查，港澳台居民和外籍人員居住人數排內地前五的省份就包括福建，總人數達10.6萬人。

港長者赴閩定居 料愈來愈多

截至2023年6月底，於福建省參加城鎮企業職工基本養老保險的港人超過1.2萬人（含退休人員），參加工傷保險的有3,989人。香港特區政府早在2018便已推出福建計劃，便利定居福建的長者領取長生津，而隨着香港老齡化程度不斷加深，相信未來會有愈來愈多的香港長者赴閩定居，對有關醫療支援的需求將有增無減，因此提供進一步的醫療支援尤其重要。

事實上，閩港兩地政府一直在多方面展開務實合作，閩港合作會議第四次會議日前舉行，會議上簽署的《閩港合作會議第四次會議合作備忘錄》就着力在包括醫療衞生、便利港人在內地發展等十個重點領域，展開全方位交流合作達成共識。而香港特區政府一直以來都有把實行在廣東省的支援計劃擴展至福建省的行政先例，比如「廣東計劃」經過4年多的試行後，便開始推行「福建計劃」。為支援綜援受助長者回鄉養老，特區政也推出了「綜援長者廣東及福建省養老計劃」。

此外，特區政府還在疫情期間一度推出「為身在廣東省及福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物特別計劃」，以解決居於當地的港人因強制檢疫措施無法如常回港覆診，以及在短時間內面臨處方藥不足的問題。有見及此，特區政府可參照先例，把在廣東省有效實行的港人醫療支援計劃擴展到福建省。

擴港醫療券範疇 便利當地就醫

現時在廣東省實施的便利港人的醫療政策主要包括2015年推行的「香港大學深圳醫院試點計劃」，此計劃於2019年恒常化，讓長者使用醫療券支付港大深圳醫院指定的門診醫療護理服務費用。此外，特區政府在2020年11月推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人特別支援計劃」，並在2023年5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的香港市民可於港大深圳醫院接受資助診症服務。建議特區政府應循序漸進，在福建省推行類似的醫療支援計劃。

特區政府首先可擴大長者醫療券的使用範圍至福建省合資格醫療服務提供者。醫療券是香港長者重要的社會福利，目的之一是支援長者選擇最切合自身健康需要的非公營醫療服務，藉以輔助現有的公營醫療服務。把醫療券適用範圍覆蓋至福建省，便利居於福建的合資格香港長者在當地接受相關醫療服務，有助落實長者醫療劵計劃的政策原意。

建港式醫院 輸出優質醫療服務

就如何與福建方面合作，目前特區政府傾向先訂立標準，由福建省的醫療服務提供者自行申請，再由特區政府審核。不過，這種做法會令特區政府相對被動。建議特區政府可爭取福建省政府的協助，在每個有較多港人居住的福建地級市主動洽談一間三甲醫院（即內地「三級六等」劃分中等級最高醫院），允許長者使用醫療券支付指定的門診、醫療、護理服務費用。相比自行申請，由福建省政府協調三甲醫院，可令特區政府與合作方有更強的互信，協作也會更加便捷，服務質量亦更有保障。

長遠來看，政府可參考「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」的經驗，推出「支援福建省醫院管理局病人先導計劃」，讓合資格香港市民可於福建接受資助診症服務。而實現這一目標，最理想的辦法是建立類似港大深圳醫院的由港方營運的醫院。建議參考港大深圳醫院的性質，建立由福建省政府和香港特區政府共同出資或由福建省全額投資，由香港方面負責運營、管理，並負責輸出人才、技術、品牌、管理的大型綜合性公立醫院。首間醫院的選址應該考慮多方面因素，例如居於福建的港人數量、分布情況，以及長者醫療券使用數據等等，以最大化成本效益。

事實上，過去十年來，香港大學深圳醫院透過有機結合香港專家和內地辦醫的優勢，從「辦醫、管醫、行醫、就醫」4個方面，作為內地醫療改革的先行者，已經取得了豐碩的成果，現時可考慮把寶貴經驗分享到大灣區以外的地區。

在福建省建立由香港管理的公立醫院，除了能夠為居於福建的港人提供更全面、便捷的醫療服務支援外，也能為福建居民提供更多的醫療服務選擇及更高品質的醫療服務。還能貫徹落實《閩港合作備忘錄》的宗旨，深化兩地醫療衞生領域的協作。

更重要的是，這會有助向福建輸出香港的優質醫療服務經驗，提高區域醫療水平，提升醫療科研究及人才培養水平，與福建省「十四五」規劃中提出的推進國家區域醫療中心建設，省級區域醫療中心建設等要求相契合，還能為國家區域醫療中心建設的決策部署先行先試、積累經驗。

▲ 相信未來會有愈來愈多的香港長者赴閩定居，對有關醫療支援的需求將有增無減，因此提供進一步的醫療支援尤其重要。（資料圖片）