重振盛事之都 重「硬」更重「軟」

香港以往有盛事之都的美譽，但經過3年疫情，復常步伐又較其他地方遲，使不少盛事移師他處，令香港盛事之都的招牌稍為失色。而疫後社會復常，但經濟復甦卻不如預期，舉辦盛事已不單是刷亮招牌和重振聲威的門面工夫，更有振奮人心及刺激經濟的需要和作用。

杭州亞運「零碳辦賽」 推動環保

特區政府其實有對症下藥，例如它與旅發局今年合共預留3.5億元，用作招攬大型盛事和國際會議展覽到香港舉行，並推廣在本港舉行的盛事。另一方面，在可見未來，一些大型基建，例如即將落成的啟德體育園，也令香港在搞盛事方面，增加不少能力和吸引力。

不過，在全世界「搶盛事」的大環境中，金錢和場地這些硬件只是搞盛事的基本考慮和條件。盛事主辦方近年愈來愈重視一些軟性的，甚至表面看來與盛事主題無直接關係的因素，例如環境、社會和人文等，以評估在當地舉行盛事能否得到額外效益。

以剛結束的杭州亞運為例，當地所有場館及相關設施，全部使用綠色電力，達到「零碳辦賽」的目標，亦是史上首個達到碳中和的亞運。剩餘的綠色電力，更能惠及附近民居，令今屆亞運開拓了大型運動會在環境保護方面的里程碑。這些成就既能令盛事有更多亮點，也能展現主辦城市的發展水平，推動永續發展，大大提高城市的名聲。

卡塔爾世盃排放多 反面教材

同樣是體育盛事，去年的卡塔爾世界盃則是反面教材。主辦城市卡塔爾宣稱，在舉辦過程中加入很多環境友善元素，例如興建了世界盃史上首個可完全拆卸再利用的體育場（974體育場），亦曾承諾該次是首屆碳中和世界盃。然而，卡塔爾世界盃估計製造了360噸碳排放，比上一屆俄羅斯世界盃的210噸多出70%。而所謂碳中和，亦被指未有計算所有在籌備階段的碳排放，以及一些因配套不足所產生的額外碳排放，比如由於住宿地方不足，令球迷需要從鄰國搭飛機來回卡塔爾等等。

另一方面，卡塔爾在建造球場和配套設施時發生的傷亡事件當中，亦被揭發當地政府未有制定完善和合理的勞工權益法例，以保障因工傷亡的勞工，飽受全球輿論批評，一些參賽球隊更在出場儀式中抗議。卡塔爾打算藉世界盃而登上世界舞台，但同時把自己的缺點和失誤暴露於世界面前，令舉辦盛事的宣傳效果毁譽參半。

搞盛事添ESG元素 助宣傳香港

香港在搞盛事方面的硬件和能力是毋庸置疑的：七人欖球賽、沙特阿美石油團體高爾夫球公開賽，還有不少國際級巨星陸續來港表演，足以為證。

不過，若然杭州在搞亞運時，都能在ESG（Environmental, Social, and Governance，即環境、社會與公司治理）方面彰顯實力，香港作為中國頂級城市，未來在舉辦盛事時，或許應該把更多ESG元素納入考慮範圍，甚至列為關鍵績效指標（KPI）之一。這樣才能借助盛事，達到宣傳香港的目的。否則盡管辦得成盛事，但在環境和社會等方面卻惹來話柄，反而損害香港聲譽。

▲ 杭州亞運是史上首個達到碳中和的亞運，香港也可借鏡，舉辦盛事時把更多ESG元素納入考慮範圍，有助達到宣傳香港的目的。（新華社資料圖片）