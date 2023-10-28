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借鑑星洲 「參與式規劃」港青年空間

評論 2023/10/28

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早前MWYO青年辦公室（下稱MWYO）到新加坡交流學習，是次旅程到訪了由政府部門「新加坡文化、社區及青年部」（Ministry of Culture，Community and Youth，下稱MCCY）與政府組織「全國青年理事會」（National Youth Council，下稱NYC）於商業中心烏節區（Orchard）打造的青年空間--Somerset Belt內的青年中心。甫踏出地鐵站，若不是一行人駐足於橫壆上找路，幾乎很難留意到轉角處的滑板場，或許因為是平日的緣故，未見有太多青少年使用。

新加坡商業地段 設青年空間

原來早於2019年，烏節區便是當局重點發展的旅遊熱點，附近商場林立，加上交通之便利，相信頗受市民和遊客待見。而是次參訪的青年中心正是坐落於商場對面，令我們不禁感歎新加坡當局願意撥出如中環區的商業地段，發展專屬青年的公共空間，選址上足見當局對青年的重視。很快，一座鮮艷奪目的紅色建築映入眼簾，這棟名為「Red Box」的青年中心就是此行之目的地。

經NYC職員介紹，筆者才得悉原來由地鐵站旁的滑板場、商場至到青年中心，都被當局劃為青年空間，並命名為Somerset Belt。政府之所以劃出這麼大的空間，源於當局於2019年提出的「新加坡青年行動計劃」，其中一項計劃便是廣邀青年一同構想和實現Somerset Belt的規劃藍圖，並將該地段打造成以青年為本的公共空間。

予青年更大話語權 共建藍圖

其實香港也不乏專為青年而設的空間，例如港府早在回歸後便落實柴灣青年廣場的成立，並在2010年正式運作，惟其地理之不便某程度影響了青年使用的意願。

在整個規劃藍圖的過程中，新加坡政府都希望賦予青年更大的話語權，讓他們以不同程度參與藍圖的共建，實行「參與式規劃」（participatory planning）旨在將青年的意見有效納入政策制定和規劃之中。

「參與式規劃」的具體操作為：

1.當局與青年在構想Somerset Belt的規劃藍圖前，透過實地考察、資料蒐集等方法，了解青年對公共空間的期望，以及他們的生活習慣與消費喜好，以用家角度調整藍圖的方向。

2.至於有熱誠參與共建藍圖的青年，他們須學習與公共空間有關的知識，並在有一定的知識基礎下討論與協商方案的可行性與具體細節。

3.在藍圖定案的最後階段，青年以街站或網絡問卷收集全國青年的聲音，讓沒有直接參與共建的青年也有渠道發聲，令政府和參加共建的青年掌握更多元的意見。

然而，我們留意到新加坡政府在進行為期一年時間的「參與式規劃」時，公眾的討論往往止步於藍圖的大方向，例如：Somerset Belt應否有更多綠化，政府應否在公共空間提供更多娛樂？至於具體的執行細節，包括政府應透過甚麼方法增加綠化元素，又或者應向青年或公眾提供甚麼娛樂內容等，他們都未有機會進一步討論。

但無可否認地，當局透過「參與式規劃」某程度確保了政府的投資能盡量貼近用家需要。自新加坡當局於2022年3月宣布解除疫情封控後，Somerset Belt在2022至2023年期間共舉辦了24場青年活動，吸引約18,000人次參與。

港建青年空間 應邀用家參與

對比香港，同樣是由政府牽頭建設的青年公共空間，在2010年落成的柴灣青年廣場早期的使用率不足，乃至營運目標之模糊，一直受到社會人士以至審計署批評，凸顯了公共空間有否採用「參與式規劃」的差異。

根據2011年審計署針對青年廣場所撰寫的報告指出：之所以使用率未如理想，以及原初期望達致自負盈虧的營運目標不切實際，某程度歸因於時任民政事務局未有對相關持份者進行充足的諮詢。例如青年廣場的督導委員會在成立之後便不再活躍，管理諮詢委員會更是在廣場開放前一年才正式成立，並且委員會的組成或欠缺足夠的青年團體代表。故此，審計署質疑青年廣場的事前規劃並不充足和全面，導致在正式營運之後，潛在的問題才一一浮現，當局在出現嚴重虧損後才想方法亡羊補牢。

可見，當局在日後規劃青年公共空間時，應以此為鑑並作充分的事前規劃。加上新加坡的成功經驗，筆者認為當局不僅要諮詢不同團體的專業意見，更應該以「參與式規劃」聆聽用家的看法，使空間的設計與用途，能夠貼近青年的真實需求；在設計過程邀請青年一同參與規劃，令他們了解到空間規劃的實際操作、設計理念，以及目標和成效。

具體來說，近年的空間規劃愈加講求用家的參與，雖然由政府部門牽頭的大型項目在過去從未採用過「參與式規劃」，但類近的方案其實並非毫無本地經驗可循。MWYO曾於觀塘彩福邨、葵青牙鷹洲花園試行「參與式預算」，讓當區居民群策群力，與不同持份者以公共利益為依歸，並促進青年的參與，共同討論和決定該筆公共開支最適切用途，避免意見流於個人喜好的表達。

簡單而言，「參與式預算」是指政府撥出公帑讓居民按社區需要提出方案，並以投票或意見調查等方式，表達對方案優先次序的意願，並跟進其執行。

MWYO曾撰寫過詳細的報告《葵青區「參與式預算」社區實驗計劃：活動報告》及《促進青年及地區發展：2021年彩福邨參與式預算試驗計劃研究報告》，向政府、區議會和民間推廣「參與式預算」的好處和具體實行方法。

宜廣納善言 貼近需求建互信

總的來說，新加坡當局透過主動擬定和擴闊青年參與的方法，期望吸引不同青年以各種方式參與公共空間的規劃，令空間更貼切他們的需要。筆者建議當局可效仿新加坡政府，展現積極有為和塑造出廣納善言的施政方針，在和青年的合作期間更須貫徹始終，建立政府與青年之間的互信。

長遠來說，政府應持續探索打開門戶的方法，令青年在公共空間規劃的階段，可就藍圖的大方向和執行細節有更多話語權，甚至令一些對公共空間有想法的青年有所作為。此外，如何將這種思維貫徹到青年活動，並且令青年空間在完成規劃後依然能保持空間的活力，乃是當局未來須繼續面對的挑戰。

新加坡政府撥出商業中心烏節區地段，發展專屬青年的公共空間Somerset Belt。（新加坡文化、社區及青年部網站圖片）

撰文 : 游沛翀 MWYO青年辦公室助理研究員
羅祥國 MWYO青年辦公室特別顧問

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