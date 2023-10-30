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魔雪奇緣10周年馬拉松特典場 連睇兩集魔雪送限量禮物包

副刊版 2023/10/30

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迪士尼動畫《魔雪奇緣》及《魔雪奇緣2》分別以全球票房12.8億美元及14.5億美元高踞史上最賣座動畫第三位及第一位，《魔雪奇緣》更獲奧斯卡最佳動畫及最佳歌曲大獎。

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欄名 : 新鮮熱辣

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