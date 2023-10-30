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上海新熱點

副刊版 2023/10/30

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剛開幕的上海Fotografiska影像藝術中心值得推薦，顯示到疫情之後上海重啟的野心之餘，這種國際級知名藝術館的進駐，而且速度之快，功能之多元，也就同時看到現在搞國際化城市名片的路數，實在不是單靠搞下地攤夜市就能成功。

上海在這方面已大大拋離亞洲其他城市，而她的發展綫路很清晰，Fotografiska可以作為案例研究。首先Fotografiska本身是國際真正數一數二的影像藝術中心，包含圖片、流動畫面、裝置空間，也可搞其他綜合活動和客戶活動，有這種名牌藝術平台進駐，國際知名度和管理都有保證。另外是所在的區域蘇河灣，即上海蘇州河近市中心靜安區這一帶，不知不覺間已大幅翻新整治，包括河道清潔、河邊的建設等，有精巧也算乾淨的行人和單車道，做到一個既方便居民休息散步，又吸引到遊客的整體氛圍，跟去外灘完全不同。

而且真正善用到蘇州河本身的歷史感，如Fotografiska就在四行倉庫旁，過往也是倉庫的一部分，正合全球現在以老倉庫改建作新場地的潮流。有四萬多平方呎，放大型展覽及大開本的作品特別合適。

像開幕展是現在中國最活躍的攝影師之一馮立的作品，就可放多達二百張。這館另一創舉是晚上開到十一點，方便大家下班後看展。

試過一次由蘇州河的東面，即臨近外白渡橋那邊的舊郵局一路向西散步，真的是一步一舊建築，經新的寶格麗酒店，再過四行倉庫，沿河走到聖約翰大學舊址。中間也有新的商場店舖藝廊，例如更早的M50創意園、UCCA Edge，感覺是有城市的肌理和歷史把藝術貫串，而非像一塊新的飛地一樣從天而降跟城市其他街區割裂，有本地人流、有遊客，也有住宅，連隨帶旺消費。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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