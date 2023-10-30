糖尿病前期患者增肌記

Pat是位想增重增肌的客人，她從事需要體力勞動的工程師工作。還記得她第一天踏入我的工作間，滿臉擔心的樣子問：「你看過我的醫療記錄，該知道我的血糖已到臨界點！為何你還安排我每餐吃一碗飯？我上網看過很多資訊，均稱不宜吃飯，只可吃一片麵包。」

「你每日上班需走多於兩萬步，而且工作體力消耗量高，所以分量比一般人攝取更多也屬正常。長期吃得少、捱餓等只會使你氣力不夠，變得瘦弱，更會造成肌肉流失。而你的空腹血糖和HbA1c（糖化血色素）偏高，需要留意將五穀類平均分布、少食多餐去維持血糖穩定，並可盡量選擇每百克最少有四至六克纖維的麥包、意粉、通粉、蕎麥麵、糙米飯、紅米飯等低升糖指數的五穀類，配搭適量的蛋白質和蔬菜，從而令腸胃消化澱粉質的速度變慢，令血糖平穩。」我詳細解答。

Pat恍然大悟地點點頭。

我再提醒她：「在餐單上，我已編寫了多些蛋白質，你每星期保持三至四次肌肉鍛練運動便可以了。」隨後，我遞上一份為她準備的負重運動建議，並着她做好熱身，避免受傷。

Pat問：「只跟餐單，不做運動可以嗎？」

「其實每日額外攝取五百卡路里，持續一星期便可增一磅。但若沒有配合負重運動，是不能幫助肌肉增長的，吃多餘的能量便儲存成脂肪，積聚在肚腩。」

Pat聽取我的建議後，五個月內，成功增重二十磅，大部分都是肌肉，而血糖也控制得較穩定呢！