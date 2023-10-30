泰國某化粧品店，提供兩款購物提籃給顧客選用：黑色提籃，即不想被店員騷擾，只想自己靜靜地購物；粉紅色提籃，即他們需要店員協助，店員會主動走近這類顧客展開話題。這種細心的做法實在太棒了，值得表揚。有些時候，我們都想獨自靜靜地逛街，對很忙的人來說，那是很難得的me-time時光。若走入店舖，店員不理顧客是否想聽，即一輪嘴地hard sell，非常掃興。這個想出用不同顏色提籃讓顧客表達自己需要的人，實在令人欣賞，至少注意到不打擾人的基本禮貌。

但不是個個人都有這種基本意識和禮貌的。跟友人們傾開，原來大家都遇過煩到已達滋擾程度的討厭人。綜合大家的經驗，這些人的行為包括：一、狂發信息（即使對家不理或不應），十分滋擾，令人厭惡。二、不停發自己的相片給人，包括去哪吃飯、吃了啥、跟誰人吃、旅行相等，相片不是一兩張，而是十幾廿張連環轟炸。喂，人家表示有興趣知你去了哪裏、吃了甚麼嗎？有沒有問過別人想不想知、想不想收？這些人要不自戀到極點、以為對方收到其相片會興奮莫名；要不自私到極點，只顧自己想點，卻不理人家喜歡與否。三、凌晨發信息給人，還要是跟對方無關的無聊信息或照片。喂，同你好熟嗎？你唔瞓唔代表人家不用瞓，三更半夜把自己生活／飲食／旅遊／自拍照send給人，卻又不懂照鏡，驚嚇度猶如哈囉喂，這些行為，直情是病態。

眾友講起，發現原來個個都遇過send得無厭的病態滋擾狂徒，當中有男有女，大家一看他們的自拍／自嗨照和信息，嘩，個個骨格精奇、騎呢驚嚇兼而有之，只有他們自己不知。對着毫無自知之明、不懂照鏡又煩擾到不識收的人，惹人討厭和蔑視都是自招。這些病態滋擾狂徒的行為，去到連別人想留有一綫餘地給他們都不能，結果大家都毫不留情做了同一個動作：Block！